Минфин начал резать ставки ОВГЗ: где искать максимальную доходность

Все больше частных инвесторов в качестве инструмента сохранения и приумножения средств выбирают вложения в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), ведь они предлагают более высокую доходность, чем те же депозиты , и все более простой доступ к инвестированию. Однако после снижения ключевой ставки НБУ начала снижаться и доходность гособлигаций. О том, как будет меняться доходность ОВГЗ и как выстраивать такую стратегию, которая позволит зафиксировать самые выгодные ставки, рассказал «Минфину» Дмитрий Карпиловский, полноценный инвестор, соучредитель УкрИнвестКлуб

Что происходит со ставками

По данным Министерства финансов, по состоянию на конец февраля 2026 года объем инвестиций граждан в государственные облигации превысил 120 млрд грн. Только за 2025 год вложения физических лиц выросли более чем на 50%. По подсчетам финансового ведомства, в обращении сегодня находятся государственные облигации на сумму более 2,08 трлн гривен. Наибольшая доля портфеля приходится на коммерческие банки — 47,86%, далее следует НБУ — 33,09%. Остальную часть составляют юридические и физические лица, страховые компании, нерезиденты и территориальные общины.

В то же время именно 2025 год стал точкой, когда на рынке начали формироваться новые условия: учитывая замедление инфляции в январе 2026 года НБУ начал цикл смягчения процентной политики учетной ставки. Сегодня она снижена до 15%.

Для инвесторов — это время, когда нужно пересмотреть свою стратегию, ведь снижение ставок уже отражается в уменьшении доходности новых выпусков государственных облигаций.

Цена денег и доходность ОВГЗ. Как это работает

Учетная ставка, которую устанавливает Национальный банк Украины, фактически является ценой денег в экономике. Она определяет, под какой процент банки могут привлекать ресурсы и кредитовать бизнес. Именно поэтому большинство финансовых инструментов — депозиты, кредиты, ипотека и государственные облигации — ориентируются на этот показатель.

Когда ставка высокая, деньги в экономике дорогие. В такой ситуации государство вынуждено предлагать инвесторам более высокую доходность, чтобы привлечь финансирование через облигации. Когда же ставка снижается, необходимость платить высокий процент постепенно исчезает. Рынок ОВГЗ реагирует на это довольно предсказуемо. Обычно доходность формируется примерно по следующей логике:

краткосрочные ОВГЗ — около уровня учетной ставки или чуть выше;

среднесрочные — ставка плюс небольшая премия за риск;

долгосрочные — большая премия, поскольку инвестор берет на себя больше неопределенности.

Поэтому, когда ставка начинает постепенно снижаться, новые выпуски государственных облигаций, соответственно, будут менее доходными.

Покупая новые ОВГЗ во время цикла смягчения денежно-кредитной политики, инвестору важно внимательно оценивать срок облигаций и возможность зафиксировать текущую ставку. Иначе реальная доходность портфеля может оказаться ниже, чем у тех, кто успел зафиксировать более высокие ставки ранее. Таким образом, стратегия долгосрочных бумаг и фиксации доходности становится одним из ключевых инструментов для повышения доходности портфеля.

Логика максимальной доходности

Если на рынке уже есть облигации со старой, более высокой ставкой, они становятся более привлекательными по сравнению с новыми выпусками. Спрос на такие бумаги растет, и их цена на вторичном рынке повышается. Фактически рынок сам выравнивает доходность: облигации с высоким купоном начинают продаваться дороже, и их реальная доходность постепенно снижается до уровня новых выпусков.

Именно поэтому инвесторы, покупающие бумаги до начала цикла снижения ставок, при условии правильной стратегии получают дополнительную выгоду.

Нужно учитывать, что короткие ОВГЗ обеспечивают большую ликвидность и быстрый возврат средств, но их доходность быстрее реагирует на изменения рынка. Более длинные, наоборот, позволяют зафиксировать текущую доходность на несколько лет вперед. Поэтому в периоды снижения ставок следует отдавать предпочтение долгосрочным облигациям: это позволит сохранить более высокую доходность на длительный период, получать фиксированный купон тогда, когда новые выпуски уже предлагают более низкие ставки, и в случае необходимости продать облигацию на вторичном рынке дороже.

Если посчитать математику ОВГЗ на рынке сегодня, то можно заметить: доходность долгосрочных ОВГЗ всегда будет выше доходности краткосрочных.

Если процентная ставка снижается, и снижается номинальная доходность новых выпусков, тогда старые выпуски сразу растут в цене, таким образом доходность сама балансируется. Важно учесть, что при расчете годовой доходности она почти никогда не является реальной, ее рассчитывают методом, который завышает этот показатель.

Например, ОВГЗ серии UA4000238968, которое сегодня можно приобрести за 1039,01 грн. На сайте Приват-Банка указана доходность 16,65%, а погашение через 2 года и 11 месяцев. Однако если посчитать, реальная доходность составит 15,73% годовых

Общий доход по облигации составляет 1524 грн (524 грн купонов + 1000 грн номинальная стоимость). Мы вкладываем 1039,01. Итак, общая доходность составит 46,72%, а годовая соответственно — 15,73%.

Похожая ситуация наблюдается практически с каждой ОВГЗ из-за разного метода расчета.

Наиболее доходными на сегодняшний день являются следующие серии:

ОВГЗ UA4000238992 (3 года 1 месяц)

ОВДП UA4000238968 (2г 11м)

ОВДП UA4000235782 (2г 8м)

ОВДП UA4000236475 (2г 6м)

Важно учитывать реальную доходность каждой облигации, ведь хотя цифры и похожи, иногда разница в доходности составляет 1−2% в год за счет разницы между ценой облигации и номинальной доходностью.

Источник: https://next.privat24.ua/bonds/list

Почему реальная доходность важнее номинальной

Впрочем, оценивая доходность, важно смотреть не только на номинальную ставку, но и на инфляцию.

Например, если доходность облигаций составляет 16%, а инфляция — 8%, реальная доходность инвестора составляет около 8%.

Если же в будущем ставки снизятся до 14%, но инфляция упадет до 6%, реальная доходность фактически останется на том же уровне.

Именно поэтому снижение ставок не всегда означает ухудшение результата для инвестора. Те, кто успевает зафиксировать текущие ставки на более длительный период, могут получить более стабильный и предсказуемый доход даже в условиях более дешевых денег. Решающим фактором является не попытка «угадать момент», а стратегический подход к формированию портфеля и фиксации доходности на длительный горизонт.