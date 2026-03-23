Строительство в Украине возобновляется, но до пика еще далеко — данные Госстата

Госстат обнародовал данные о количестве жилья, введенного в эксплуатацию в 2025 году. В ЛУН проанализировали эти данные и сравнили их с показателями предыдущих лет.

Сколько введено жилья

По данным Госстата, в прошлом году в Украине было введено в эксплуатацию 117,6 тыс. единиц жилья — как частных домов, так и квартир в многоквартирных домах.

Этот объем оказался на 0,7% меньше, чем в 2024 году, когда застройщики сдали в эксплуатацию 118,5 тыс. квартир и домов. И на 22,5% ниже, чем в «пиковом» 2021 году, когда в эксплуатацию сдали 151,7 тыс. единиц жилья.

Однако если сравнивать объемы введенного в прошлом году жилья с показателями «средних» 2019 и 2020 годов, то увидим, что 2025 год на их фоне выглядит вполне прилично. В прошлом году сдали всего на 6,5% единиц жилья меньше, чем в «доковидном» 2019 году (126 тыс.), и на 22% больше, чем в разгар пандемии (96,5 тыс.).

То есть, если проанализировать общие годовые объемы сданного в Украине жилья в глубокой ретроспективе, можно говорить о том, что объемы завершенных строительных работ стабилизировались после падения 2022 года.

2019 год: 125 тыс. 986 квартир

2020 год: 96 тыс. 504 квартиры

2021 год: 151 тыс. 720 квартир

2022 год: 92 тыс. 593 квартиры

2023 год: 89 тыс. 255 квартир

2024 год: 118 тыс. 452 квартиры

2025 год: 117 тыс. 578 квартир

Рынок возвращается к «классической структуре»

Период перед строительным бумом 2021 года и последующим военным кризисом был временем «классической» пропорции. В 2019 и 2020 годах соотношение квартир в многоквартирных и одноквартирных домах колебалось на уровне 70/30 в пользу многоэтажек.

В частности, в 2019 году соотношение составляло 70% (88,2 тыс.) — квартиры в многоэтажках, а 30% (37,7 тыс.) — одноквартирные дома. В пандемический 2020 год, несмотря на общее снижение объемов готового жилья, соотношение осталось прежним: 71% (68,8 тыс.) — высотки и 29% (27,6 тыс.) — частные дома.

Пиковый 2021 год сегодня выглядит как аномалия — доля квартир в многоэтажках подскочила до рекордных 81% (123,4 тыс. единиц). Частный сектор при этом сократился до 19%.

Но на сегодняшний день украинское строительство фактически вернулось к классической структуре. Так, в 2024 году доля многоэтажек снова вернулась к отметке 70% (82,8 тыс. квартир), уступив 30% (35,7 тыс. квартир) частному сектору. В 2025 году тренд на «приватность» только усилился: доля индивидуальных домов выросла до 31,5% (37,1 тыс. единиц).

«Рост в 2025 году доли частных домов — это не случайность, а тренд, продиктованный войной. Украинцы все чаще выбирают автономность, которую дает собственный дом», — отмечает Людмила Кирюхина, руководительница ЛУН Статистика.

Где в прошлом году строили больше всего

По количеству сданных квартир в многоквартирных домах лидирует Киев — в 2025 году здесь ввели в эксплуатацию почти 18 тыс. квартир. Второе место заняла Киевская область (13,1 тыс. квартир), третье — Одесская область (11,3 тыс. квартир). В десятку регионов-лидеров также вошли Львовская, Винницкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая, Днепропетровская и Волынская области.

А вот частных домов больше всего в прошлом году сдали в эксплуатацию в Киевской области — 9,5 тыс. На втором месте — Львовская область (3,6 тыс.), а на третьем — Волынская (2,6 тыс.). В ТОП-10 регионов с наиболее активным частным строительством также вошли Ивано-Франковская, Ровенская, Закарпатская, Винницкая, Черновицкая, Одесская и Днепропетровская области.

Что означают все эти цифры?

Данные Госстата о завершении строительства могут свидетельствовать о том, что рынок почти оправился после падения 2022−2023 годов. Количество ежегодно сдаваемых квартир стабилизируется и выходит на уровень «допандемийных» времен. Более того, структура рынка тоже возвращается к традиционной, когда 70% новых квартир обеспечивают многоквартирные дома, а 30% — частные.

Однако изменения на рынке по сравнению с «доковидными временами» все же есть — они кроются не в количестве, а в качестве рынка. Нынешний рост объемов одноквартирных домов — это не столько результат усилий индивидуальных застройщиков, сколько экспансия девелоперов в сегмент одноквартирной застройки. Профессиональные игроки, которые ранее строили исключительно многоквартирные ЖК, все чаще концентрируются на формате коттеджных городков и таунхаусов.

«Сейчас в Киеве и пригородах с развитой инфраструктурой на продажу выставлено 15 тыс. домов. Поэтому от изолированных домов в деревне и „поместий олигархов за забором“ рынок эволюционирует к состоянию, когда частный дом может стать рациональной альтернативой квартире в городе», — констатирует Людмила Кирюхина, руководительница отдела статистики ЛУН.