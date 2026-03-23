Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 марта 2026, 12:56

Строительство в Украине возобновляется, но до пика еще далеко — данные Госстата

Госстат обнародовал данные о количестве жилья, введенного в эксплуатацию в 2025 году. В ЛУН проанализировали эти данные и сравнили их с показателями предыдущих лет.

Госстат обнародовал данные о количестве жилья, введенного в эксплуатацию в 2025 году.

Сколько введено жилья

По данным Госстата, в прошлом году в Украине было введено в эксплуатацию 117,6 тыс. единиц жилья — как частных домов, так и квартир в многоквартирных домах.

Этот объем оказался на 0,7% меньше, чем в 2024 году, когда застройщики сдали в эксплуатацию 118,5 тыс. квартир и домов. И на 22,5% ниже, чем в «пиковом» 2021 году, когда в эксплуатацию сдали 151,7 тыс. единиц жилья.

Однако если сравнивать объемы введенного в прошлом году жилья с показателями «средних» 2019 и 2020 годов, то увидим, что 2025 год на их фоне выглядит вполне прилично. В прошлом году сдали всего на 6,5% единиц жилья меньше, чем в «доковидном» 2019 году (126 тыс.), и на 22% больше, чем в разгар пандемии (96,5 тыс.).

То есть, если проанализировать общие годовые объемы сданного в Украине жилья в глубокой ретроспективе, можно говорить о том, что объемы завершенных строительных работ стабилизировались после падения 2022 года.

  • 2019 год: 125 тыс. 986 квартир
  • 2020 год: 96 тыс. 504 квартиры
  • 2021 год: 151 тыс. 720 квартир
  • 2022 год: 92 тыс. 593 квартиры
  • 2023 год: 89 тыс. 255 квартир
  • 2024 год: 118 тыс. 452 квартиры
  • 2025 год: 117 тыс. 578 квартир

Рынок возвращается к «классической структуре»

Период перед строительным бумом 2021 года и последующим военным кризисом был временем «классической» пропорции. В 2019 и 2020 годах соотношение квартир в многоквартирных и одноквартирных домах колебалось на уровне 70/30 в пользу многоэтажек.

В частности, в 2019 году соотношение составляло 70% (88,2 тыс.) — квартиры в многоэтажках, а 30% (37,7 тыс.) — одноквартирные дома. В пандемический 2020 год, несмотря на общее снижение объемов готового жилья, соотношение осталось прежним: 71% (68,8 тыс.) — высотки и 29% (27,6 тыс.) — частные дома.

Пиковый 2021 год сегодня выглядит как аномалия — доля квартир в многоэтажках подскочила до рекордных 81% (123,4 тыс. единиц). Частный сектор при этом сократился до 19%.

Но на сегодняшний день украинское строительство фактически вернулось к классической структуре. Так, в 2024 году доля многоэтажек снова вернулась к отметке 70% (82,8 тыс. квартир), уступив 30% (35,7 тыс. квартир) частному сектору. В 2025 году тренд на «приватность» только усилился: доля индивидуальных домов выросла до 31,5% (37,1 тыс. единиц).

«Рост в 2025 году доли частных домов — это не случайность, а тренд, продиктованный войной. Украинцы все чаще выбирают автономность, которую дает собственный дом», — отмечает Людмила Кирюхина, руководительница ЛУН Статистика.

Где в прошлом году строили больше всего

По количеству сданных квартир в многоквартирных домах лидирует Киев — в 2025 году здесь ввели в эксплуатацию почти 18 тыс. квартир. Второе место заняла Киевская область (13,1 тыс. квартир), третье — Одесская область (11,3 тыс. квартир). В десятку регионов-лидеров также вошли Львовская, Винницкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая, Днепропетровская и Волынская области.

А вот частных домов больше всего в прошлом году сдали в эксплуатацию в Киевской области — 9,5 тыс. На втором месте — Львовская область (3,6 тыс.), а на третьем — Волынская (2,6 тыс.). В ТОП-10 регионов с наиболее активным частным строительством также вошли Ивано-Франковская, Ровенская, Закарпатская, Винницкая, Черновицкая, Одесская и Днепропетровская области.

Что означают все эти цифры?

Данные Госстата о завершении строительства могут свидетельствовать о том, что рынок почти оправился после падения 2022−2023 годов. Количество ежегодно сдаваемых квартир стабилизируется и выходит на уровень «допандемийных» времен. Более того, структура рынка тоже возвращается к традиционной, когда 70% новых квартир обеспечивают многоквартирные дома, а 30% — частные.

Однако изменения на рынке по сравнению с «доковидными временами» все же есть — они кроются не в количестве, а в качестве рынка. Нынешний рост объемов одноквартирных домов — это не столько результат усилий индивидуальных застройщиков, сколько экспансия девелоперов в сегмент одноквартирной застройки. Профессиональные игроки, которые ранее строили исключительно многоквартирные ЖК, все чаще концентрируются на формате коттеджных городков и таунхаусов.

«Сейчас в Киеве и пригородах с развитой инфраструктурой на продажу выставлено 15 тыс. домов. Поэтому от изолированных домов в деревне и „поместий олигархов за забором“ рынок эволюционирует к состоянию, когда частный дом может стать рациональной альтернативой квартире в городе», — констатирует Людмила Кирюхина, руководительница отдела статистики ЛУН.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
torn
torn
23 марта 2026, 15:00
#
Данная статистика госстата попахивает туфтой, как и вся его статистика впрочем.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает torn и 7 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами