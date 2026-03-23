23 марта 2026, 12:23 Читати українською

Словакия останавливает «топливный туризм»: новые цены и жесткие лимиты на АЗС

Словацкое правительство принимает беспрецедентные меры, чтобы остановить рост случаев «топливного туризма» и вывоз топлива за границу. Из-за серьезного дефицита дизельного топлива в стране объявлена чрезвычайная ситуация, введен запрет на экспорт, а для иностранных водителей цены на АЗС резко взлетят. Об этом сообщает Czechia Online.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Радикальные шаги властей

Как пишет издание, кризис заставил Братиславу пойти на радикальные шаги, которые ощутимо ударят по транзитному транспорту и жителям приграничных регионов.

Главной причиной дефицита стала колоссальная разница в ценах. Словакия традиционно удерживала одни из самых низких цен на топливо в ЕС (дизель там был в среднем на 5 крон дешевле, чем в Чехии). Этим массово пользовались водители из соседних стран, особенно из Польши, где топливо значительно дороже.

По словам Габриэля Сабо, руководителя нефтеперерабатывающего завода Slovnaft (принадлежит венгерской группе MOL), так называемый «топливный туризм» привел к тому, что на севере Словакии просто «высохли» сразу 22 автозаправочные станции. Польские дальнобойщики заливали дизель не только в основные, но и в дополнительные баки.

Ограничения для водителей

Чтобы защитить внутренний рынок, правительство Словакии ввело жесткие ограничения на 30 дней.

Для автомобилей с иностранной регистрацией с 23 марта вводится специальная, повышенная цена на дизель — 1,826 евро (около 44,73 крон) за литр. Это соответствует средней стоимости топлива в Чехии, Австрии и Польше. Для сравнения, в начале недели словаки платили за литр дизельного топлива 1,528 евро (37,43 кроны).

Кроме того, уже с 19 марта введены физические лимиты на заправку. Дизель разрешено заливать только непосредственно в бак автомобиля и в одну канистру объемом не более 10 литров. Максимальная сумма одной заправки ограничена 400 евро (9 800 крон). Исключения сделаны только для словацкой полиции, армии и экстренных служб.

