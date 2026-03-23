Гривна vs валюта: как изменилась структура вкладов украинцев в банках

По состоянию на 1 марта 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 651,0 млрд грн, что на 38,1 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.

В какой валюте хранят вклады

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 марта 2026:

вклады в национальной валюте — 1083,0 млрд грн (+25,2 млрд грн за февраль 2026);

вклады в иностранной валюте — 568,0 млрд грн (+12,9 млрд грн за февраль 2026).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 марта 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,2%. Сумма их вкладов составила 184,7 млрд грн.

Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На 1 марта 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срокам до погашения: