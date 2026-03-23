Форекс и крипто прогноз на 21 — 27 марта 2026 года

Прошедшая неделя вновь прошла под знаком геополитики, а также реакции рынков на решения центральных банков. ФРС США сохранила ставку без изменений, подтвердив выжидательную позицию и осторожность в отношении дальнейшего снижения инфляции. ЕЦБ также не стал менять параметры политики, дав сигнал о сохранении жесткого курса. Банк Англии удержал ставку, при этом риторика осталась смешанной, отражая баланс между замедлением экономики и все еще высокой инфляцией. В итоге, отмечают в XFINE , доходности государственных облигаций США пошли вниз, что оказало давление на доллар и способствовало его ослаблению к концу недели.

EUR/USD

Пара EUR/USD сумела немного подрасти и завершила неделю вблизи 1.1570 (1.1415 семь дней назад). Ближайшее сопротивление теперь находится в зоне 1.1600−1.1620. Его пробой может открыть путь к 1.1700 и далее в район 1.1765−1.1830. Ближайшая поддержка расположена на 1.1510−1.1530, далее — 1.1390−1.1415. Пока пара удерживается выше зоны 1.1510−1.1530, давление на евро остается ограниченным. Это соответствует общей рыночной реакции, при которой доллар ослаб на фоне роста евро и фунта после заседаний центробанков.

Биткоин (BTC/USD)

Биткойн завершил неделю на 70,530. Таким образом, рынок удержался выше 70,000, но вновь не получил импульса для устойчивого роста. Очередная попытка закрепиться выше 74,000 снова завершилась неудачей — достигнув 16 марта высоты 76,022, пара BTC/USD затем откатилась на исходную позицию — в зону 70.000. Ближайшим сопротивлением, указывают аналитики XFINE, остается 74,000. Уверенный прорыв этого сопротивления может открыть дорогу к 80,000, следующей целью быков остается возврат в коридор 85,000−90,000. При усилении risk-off настроений и падении ниже 70,000, ближайшая поддержка для располагается в районе 68,000−68,800, далее — 65,000−65,600, 62,415−63,000 и 59,785−60,000.

Нефть Brent

Нефть остается главным барометром геополитических рисков. В пятницу 20 марта Brent закрылась на 112.19. После всплеска днем ранее к 119.13, рынок сохраняет очень высокую волатильность. Ближайшее сопротивление — 114.00. Если напряженность на Ближнем Востоке не пойдет на спад, нельзя исключать новый тест 119.00. В случае коррекции ближайшая поддержка находится на 110.000, далее 103.00−105.00 и 100.00. При текущей волатильности говорить о десятых и сотых доллара в значениях котировок не имеет смысла.

Золото (XAU/USD)

Золото к концу недели заметно снизилось, упав до 4,497 долларов за унцию. Таким образом, рынок пробил не только уровень 5,000, но и область восходящей среднесрочной поддержки. Как объяснили в XFINE, падение связано с пересмотром ожиданий по политике ФРС — рынок закладывает более длительный период высоких ставок на фоне инфляционных рисков и роста цен на энергоносители. Дополнительное влияние оказала фиксация прибыли после сильного ралли 2025 года. Ближайшее сопротивление теперь расположено на 4,650−4,730, затем — 4,850 и 5,000. Ближайшая поддержка — 4,440, далее психологический уровень 4,400 и зона 4,200−4,250.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе внимание рынка сместится к макростатистике. 24 марта выходят предварительные PMI в США и Еврозоне. 26 марта — первичные заявки на пособие по безработице в США. 27 марта — индекс PCE и Core PCE в США, ключевые инфляционные индикаторы для ФРС. Именно эти публикации могут определить, сохранится ли давление на доллар или рынок продолжит его ослаблять.

Базовые сценарии: EUR/USD — нейтрально-бычий, пока цена выше 1.1510−1.1530. BTC/USD — нейтральный, пока рынок держится около 70,000. Brent — волатильный бычий сценарий, пока цена выше 105.00. XAU/USD — нейтрально-медвежий, пока котировки ниже 4,650−4,730.

Аналитический отдел XFINE