Форекс и крипто прогноз на 21 — 27 марта 2026 года

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 марта 2026, 10:32 Читати українською

Форекс и крипто прогноз на 21 — 27 марта 2026 года

Прошедшая неделя вновь прошла под знаком геополитики, а также реакции рынков на решения центральных банков. ФРС США сохранила ставку без изменений, подтвердив выжидательную позицию и осторожность в отношении дальнейшего снижения инфляции. ЕЦБ также не стал менять параметры политики, дав сигнал о сохранении жесткого курса. Банк Англии удержал ставку, при этом риторика осталась смешанной, отражая баланс между замедлением экономики и все еще высокой инфляцией. В итоге, отмечают в XFINE, доходности государственных облигаций США пошли вниз, что оказало давление на доллар и способствовало его ослаблению к концу недели.

Прошедшая неделя вновь прошла под знаком геополитики, а также реакции рынков на решения центральных банков.

EUR/USD

Пара EUR/USD сумела немного подрасти и завершила неделю вблизи 1.1570 (1.1415 семь дней назад). Ближайшее сопротивление теперь находится в зоне 1.1600−1.1620. Его пробой может открыть путь к 1.1700 и далее в район 1.1765−1.1830. Ближайшая поддержка расположена на 1.1510−1.1530, далее — 1.1390−1.1415. Пока пара удерживается выше зоны 1.1510−1.1530, давление на евро остается ограниченным. Это соответствует общей рыночной реакции, при которой доллар ослаб на фоне роста евро и фунта после заседаний центробанков.

Биткоин (BTC/USD)

Биткойн завершил неделю на 70,530. Таким образом, рынок удержался выше 70,000, но вновь не получил импульса для устойчивого роста. Очередная попытка закрепиться выше 74,000 снова завершилась неудачей — достигнув 16 марта высоты 76,022, пара BTC/USD затем откатилась на исходную позицию — в зону 70.000. Ближайшим сопротивлением, указывают аналитики XFINE, остается 74,000. Уверенный прорыв этого сопротивления может открыть дорогу к 80,000, следующей целью быков остается возврат в коридор 85,000−90,000. При усилении risk-off настроений и падении ниже 70,000, ближайшая поддержка для располагается в районе 68,000−68,800, далее — 65,000−65,600, 62,415−63,000 и 59,785−60,000.

Нефть Brent

Нефть остается главным барометром геополитических рисков. В пятницу 20 марта Brent закрылась на 112.19. После всплеска днем ранее к 119.13, рынок сохраняет очень высокую волатильность. Ближайшее сопротивление — 114.00. Если напряженность на Ближнем Востоке не пойдет на спад, нельзя исключать новый тест 119.00. В случае коррекции ближайшая поддержка находится на 110.000, далее 103.00−105.00 и 100.00. При текущей волатильности говорить о десятых и сотых доллара в значениях котировок не имеет смысла.

Золото (XAU/USD)

Золото к концу недели заметно снизилось, упав до 4,497 долларов за унцию. Таким образом, рынок пробил не только уровень 5,000, но и область восходящей среднесрочной поддержки. Как объяснили в XFINE, падение связано с пересмотром ожиданий по политике ФРС — рынок закладывает более длительный период высоких ставок на фоне инфляционных рисков и роста цен на энергоносители. Дополнительное влияние оказала фиксация прибыли после сильного ралли 2025 года. Ближайшее сопротивление теперь расположено на 4,650−4,730, затем — 4,850 и 5,000. Ближайшая поддержка — 4,440, далее психологический уровень 4,400 и зона 4,200−4,250.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе внимание рынка сместится к макростатистике. 24 марта выходят предварительные PMI в США и Еврозоне. 26 марта — первичные заявки на пособие по безработице в США. 27 марта — индекс PCE и Core PCE в США, ключевые инфляционные индикаторы для ФРС. Именно эти публикации могут определить, сохранится ли давление на доллар или рынок продолжит его ослаблять.

Базовые сценарии: EUR/USD — нейтрально-бычий, пока цена выше 1.1510−1.1530. BTC/USD — нейтральный, пока рынок держится около 70,000. Brent — волатильный бычий сценарий, пока цена выше 105.00. XAU/USD — нейтрально-медвежий, пока котировки ниже 4,650−4,730.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
