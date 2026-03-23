Убытки майнеров биткойнов достигли $19 000 на монету из-за обвала хешрейта и цен на энергоносители

Майнинг биткойнов превратился в крайне убыточный бизнес. На фоне геополитического кризиса на Ближнем Востоке и стремительного роста цен на электроэнергию операционные расходы компаний значительно превысили рыночную стоимость актива. Это вынуждает предприятия массово распродавать свои резервы для покрытия долгов и искать альтернативные модели выживания за пределами криптоиндустрии. Об этом сообщает CoinDesk.

Математика убытков и ухудшение качества сети

Себестоимость добычи биткоина достигла критических значений. По данным аналитической модели регрессии сложности от Checkonchain, в середине марта средние затраты на добычу одной монеты достигли 88 000 долларов. Поскольку по состоянию на понедельник актив торговался на уровне 68 400 долларов, разрыв составляет более 19 000 долларов. Фактически, на каждом найденном блоке среднестатистический майнер фиксирует 21% чистого убытка.

Массовая остановка убыточного оборудования привела к существенному ухудшению состояния самой сети. В субботу показатель сложности майнинга упал на 7,76% — до 133,79 триллиона хешей. Это уже второе по масштабам падение в 2026 году после февральского обвала на 11,16%, который был спровоцирован зимним штормом «Ферн». Текущая сложность почти на 10% ниже показателей начала года и кардинально уступает историческому максимуму ноября 2025 года, когда она достигала почти 155 триллионов.

Совокупная вычислительная мощность сети (хэшрейт) снизилась до 920 экзахешей в секунду (EH/s), уступив позиции по сравнению с рекордным показателем в 1 зетахеш в 2025 году. Из-за нехватки мощностей среднее время создания одного блока в течение последнего расчетного периода растянулось до 12 минут и 36 секунд, что существенно превышает алгоритмический стандарт в 10 минут.

Энергетический шок и геополитический фактор

Основа нынешнего кризиса была заложена ещё во время октябрьского обвала рынка, когда курс биткоина упал со 126 000 до отметки ниже 70 000 долларов. Однако окончательным ударом стала война в Иране. Цена нафты, превысившая отметку в 100 долларов за баррель, напрямую и жестко приводит к повышению тарифов на электроэнергию для центров обработки данных. Этот ценовой шок ударил в первую очередь по 8−10% глобального хешрейта, который географически зависит от ближневосточных энергоносителей.

Ситуация осложняется логистической блокадой: Ормузский пролив, через который проходит около 20 % мирового коммерческого трафика нефти и газа, остается фактически закрытым. Дополнительную неопределенность для отрасли создал субботний 48-часовой ультиматум Дональда Трампа относительно возможных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

В результате «цена хеша» (показатель ожидаемой доходности майнера на единицу вычислительной мощности), по данным индекса Luxor, колеблется на уровне 33,30 доллара за петахеш в секунду в день. Это порог выживания для большинства типов оборудования и показатель, крайне близкий к историческому антирекорду в 28 долларов, зафиксированному 23 февраля. По прогнозам аналитиков CoinWarz, во время следующего пересчета в начале апреля ожидается дальнейшее снижение сложности сети. Если курс актива не вернется к отметке 88 000 долларов, отток майнеров только усилится.

Вынужденные распродажи и переход в смежные отрасли

Невозможность покрывать базовые расходы вынуждает майнеров ликвидировать накопленные запасы монет. Эта непрерывная распродажа давит на рынок спотовых активов, который и без того находится в уязвимом состоянии: 43% от общего предложения биткойнов в настоящее время являются убыточными для их владельцев, крупные инвесторы избавляются от активов при любых ценовых отскоках, а рынком манипулируют позиции с высоким кредитным плечом.

Столкнувшись с крахом традиционной бизнес-модели, крупные публичные игроки (в частности, Marathon Digital и Cipher Mining) пытаются спасти капитал путем экстренной диверсификации. Они перепрофилируют собственные мощности под дата-центры для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, ища более стабильный доход вместо убыточного майнинга криптовалют.