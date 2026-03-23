Курс валют на понедельник: доллар в банках незначительно подорожал

В понедельник, 23 марта, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро потерял 4 копейки в покупке и не изменился в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 20 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,65−44,19 грн. Евро покупают за 50,30 грн, а продают за 51,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,10−44,15, евро — 50,90−51,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,57−43,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,23−50,28 грн/евро.

