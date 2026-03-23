Самые счастливые страны мира: кто в топе и почему богатые не всегда первые

Согласно Всемирному отчету о счастье 2026 года, Финляндия снова возглавляет мировой рейтинг счастья. Но кроме привычного скандинавского доминирования, рейтинги этого года содержат несколько впечатляющих сюрпризов, об этом говорится в рейтинге Visualcapitalist.

Глобальные рейтинги счастья по странам

Финляндия занимает первое место с отметкой 7,8 из 10, продолжая свое давнее лидерство по уровню счастья в мире.

Постоянное лидерство страны подкрепляет более широкую тенденцию: страны с сильными институтами, высоким уровнем доверия и надежными системами социальной защиты постоянно имеют самые высокие рейтинги удовлетворенности жизнью.

В частности, скандинавские страны объединяют относительно высокие доходы с низким уровнем неравенства, доступными государственными услугами и сильной социальной сплоченностью, что является фактором, связанным с самооценкой благосостояния.

Коста-Рика (4 место) и Мексика (12 место) выделяются как яркие примеры, заняв первое место по сравнению со многими странами с более высоким уровнем дохода, такими как Ирландия, Австралия и Германия. Их показатели подчеркивают роль социальных связей, общины и факторов образа жизни, не полностью учитываемых ВВП.

Экономические и региональные тенденции счастья

Высокий доход не всегда означает более высокий рейтинг удовлетворенности жизнью.

Многие развитые экономики, включая США, Канаду, Великобританию и значительную часть Западной Европы, попадают в узкий диапазон баллов от 6,7 до 6,9. Хотя этот показатель все еще высок по мировым стандартам, такая кластеризация свидетельствует о том, что уровень удовлетворенности жизнью в более богатых странах стабилизировался.

В то же время, ключевые страны Восточной Европы, такие как Польша и Эстония, неуклонно поднимаются в рейтинге, что указывает на улучшение уровня жизни и социальных условий.

В Азии Тайвань занимает 26 место как самая счастливая страна региона, значительно опережая Японию (61 место) и Китай (65 место). В Африке Маврикий лидирует на континенте, что подтверждается относительно низким уровнем коррупции и высокой продолжительностью жизни.

Как рассчитываются рейтинги счастья

В отчете используется строчка Кантрила (шкала от 0 до 10) для оценки удовлетворенности жизнью в 147 странах и выборке более 100 000 человек. Оценки усредняются с 2023 по 2025 год, чтобы лучше отразить счастье и благополучие, а также снизить погрешность выборки.