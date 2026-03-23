Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
23 марта 2026, 10:10 Читати українською

Самые счастливые страны мира: кто в топе и почему богатые не всегда первые

Согласно Всемирному отчету о счастье 2026 года, Финляндия снова возглавляет мировой рейтинг счастья. Но кроме привычного скандинавского доминирования, рейтинги этого года содержат несколько впечатляющих сюрпризов, об этом говорится в рейтинге Visualcapitalist.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Глобальные рейтинги счастья по странам

Финляндия занимает первое место с отметкой 7,8 из 10, продолжая свое давнее лидерство по уровню счастья в мире.

Постоянное лидерство страны подкрепляет более широкую тенденцию: страны с сильными институтами, высоким уровнем доверия и надежными системами социальной защиты постоянно имеют самые высокие рейтинги удовлетворенности жизнью.

В частности, скандинавские страны объединяют относительно высокие доходы с низким уровнем неравенства, доступными государственными услугами и сильной социальной сплоченностью, что является фактором, связанным с самооценкой благосостояния.

Коста-Рика (4 место) и Мексика (12 место) выделяются как яркие примеры, заняв первое место по сравнению со многими странами с более высоким уровнем дохода, такими как Ирландия, Австралия и Германия. Их показатели подчеркивают роль социальных связей, общины и факторов образа жизни, не полностью учитываемых ВВП.

Экономические и региональные тенденции счастья

Высокий доход не всегда означает более высокий рейтинг удовлетворенности жизнью.

Многие развитые экономики, включая США, Канаду, Великобританию и значительную часть Западной Европы, попадают в узкий диапазон баллов от 6,7 до 6,9. Хотя этот показатель все еще высок по мировым стандартам, такая кластеризация свидетельствует о том, что уровень удовлетворенности жизнью в более богатых странах стабилизировался.

В то же время, ключевые страны Восточной Европы, такие как Польша и Эстония, неуклонно поднимаются в рейтинге, что указывает на улучшение уровня жизни и социальных условий.

В Азии Тайвань занимает 26 место как самая счастливая страна региона, значительно опережая Японию (61 место) и Китай (65 место). В Африке Маврикий лидирует на континенте, что подтверждается относительно низким уровнем коррупции и высокой продолжительностью жизни.

Как рассчитываются рейтинги счастья

В отчете используется строчка Кантрила (шкала от 0 до 10) для оценки удовлетворенности жизнью в 147 странах и выборке более 100 000 человек. Оценки усредняются с 2023 по 2025 год, чтобы лучше отразить счастье и благополучие, а также снизить погрешность выборки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами