В прошлом месяце украинцы приобрели более 2,9 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
В Украине растет спрос на автомобили с пробегом: какие модели выбирают украинцы
Всего за февраль украинский автопарк пополнили 14,8 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Таким образом, почти каждый пятый автомобиль в этом сегменте — относительно «свежий», в возрасте до пяти лет.
Структура спроса: доминируют бензиновые авто
Наибольшую долю в сегменте импортируемых авто в возрасте до 5 лет занимают бензиновые автомобили — 55%.
Также украинцы активно покупали:
- гибридные авто — 21%
- электромобили — 17%
- дизельные — 6%
- автомобили с ГБО — 1%
Самые популярные модели
Лидером среди подержанных авто в возрасте до 5 лет стал кроссовер Nissan Rogue — 168 единиц.
В десятку самых популярных также вошли:
- Mazda CX-5 — 150 авто.
- Volkswagen Tiguan — 136 авто.
- Tesla Model Y — 113 авто
- Audi Q5 — 106 авто
- Ford Escape — 89 авто
- Tesla Model 3 — 69 авто
- Jeep Compass — 66 авто
- Ford Edge — 55 авто
- BMW X5 — 50 авто.
Тренд
Спрос на относительно новые автомобили с пробегом свидетельствует об изменении потребительских приоритетов: украинцы все чаще выбирают баланс между ценой и технологичностью, в частности, обращая внимание на гибридные и электрические модели.
Эксперты отмечают, что этот сегмент может и дальше расти на фоне ограниченной покупательной способности и высоких цен на новые автомобили.
