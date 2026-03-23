В Украине растет спрос на автомобили с пробегом: какие модели выбирают украинцы

В прошлом месяце украинцы приобрели более 2,9 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Всего за февраль украинский автопарк пополнили 14,8 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Таким образом, почти каждый пятый автомобиль в этом сегменте — относительно «свежий», в возрасте до пяти лет.

Структура спроса: доминируют бензиновые авто

Наибольшую долю в сегменте импортируемых авто в возрасте до 5 лет занимают бензиновые автомобили — 55%.

Также украинцы активно покупали:

гибридные авто — 21%

электромобили — 17%

дизельные — 6%

автомобили с ГБО — 1%

Самые популярные модели

Лидером среди подержанных авто в возрасте до 5 лет стал кроссовер Nissan Rogue — 168 единиц.

В десятку самых популярных также вошли:

Mazda CX-5 — 150 авто.

Volkswagen Tiguan — 136 авто.

Tesla Model Y — 113 авто

Audi Q5 — 106 авто

Ford Escape — 89 авто

Tesla Model 3 — 69 авто

Jeep Compass — 66 авто

Ford Edge — 55 авто

BMW X5 — 50 авто.

Тренд

Спрос на относительно новые автомобили с пробегом свидетельствует об изменении потребительских приоритетов: украинцы все чаще выбирают баланс между ценой и технологичностью, в частности, обращая внимание на гибридные и электрические модели.

Эксперты отмечают, что этот сегмент может и дальше расти на фоне ограниченной покупательной способности и высоких цен на новые автомобили.