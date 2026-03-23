В Украине разработали браузерное расширение для обнаружения русских шрифтов

Украинские разработчики создали бесплатное расширение для браузеров, что обнаруживает русские шрифты на сайтах и помогает заменить их аналогами от дизайнеров из Украины. Об этом сообщила команда проекта.

Как работает платформа

Платформа проверяет шрифты каждого сайта в фоновом режиме, а когда обнаруживает, обозначает их красным цветом и предлагает украинскую альтернативу подсвеченную зеленым.

В команде разработчиков говорят, что создание такого расширения обусловлено тем, что мировые платформы, как Google Fonts и Canva, «легитимизируют российские шрифты, маскируя их под универсальную кириллицу».

«Мы годами на автопилоте используем российские шрифты в соцсетях, на сайтах, книгах, журналах, одежде — во всем потому, что формирует наше ежедневное визуальное пространство», — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, это приводит к тому, что государственные институции, дизайнеры и бизнесы бессознательно используют российские шрифты в своей работе и спонсируют из-за налогов разработчиков шрифтов в РФ.

«Мы перестали задумываться о происхождении символов и начали игнорировать целую индустрию, ответственную за это в Украине, заставляя шрифтовых дизайнеров отказываться от этого направления дизайна», — отметили в команде.

В будущем команда планирует расширить количество интеграций в остальные инструменты и платформы как: Google Docs, Google Excel, а также добавлять инструменты в ШИ: ChatGPT, Claude,Gemini и Figma.

Инструмент можно скачать в Chrome Web Store.