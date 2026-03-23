Предприниматель Илон Маск объявил о запуске проекта Terafab. Речь идет о фабрике по производству чипов для искусственного интеллекта, робототехники и космических дата-центров. Предприятие планируют построить в Остине, а управлять им будут Tesla и SpaceX.
Tesla и SpaceX построят мегафабрику ИИ-чипов
Что известно о фабрике
По словам Маска, новая площадка станет «фабрикой передовых технологий», способной производить и тестировать чипы разных типов. Он подчеркнул, что нынешние темпы развития полупроводниковой отрасли не отвечают будущему спросу на вычислительные мощности.
SpaceXAI + Tesla TERAFAB Project— Elon Musk (@elonmusk) 22 марта 2026
Goal is a trillion watts of compute/year
Проект ориентирован на долгосрочный рост ИИ-нагрузки.
Маск ожидает, что в будущем компаниям понадобится терават вычислительной мощности в год по мере развития автономных систем и робототехники. Значительные объемы при этом поглотят его предприятия.
Он отметил, что без собственного производства компании рискуют столкнуться с дефицитом чипов.
«Темпы намного ниже, чем нам бы хотелось. Либо мы построим Terafab, либо у нас не будет чипов», — заявил он.
Что будут выпускать
В рамках проекта планируется выпуск двух типов процессоров. Первый ориентирован на периферийные вычисления и использование в автомобилях, роботах и гуманоидных работах Optimus. Второй — высокомощный чип для космических вычислений, который смогут применять SpaceX и xAI.
