Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
23 марта 2026, 9:10 Читати українською

Tesla и SpaceX построят мегафабрику ИИ-чипов

Предприниматель Илон Маск объявил о запуске проекта Terafab. Речь идет о фабрике по производству чипов для искусственного интеллекта, робототехники и космических дата-центров. Предприятие планируют построить в Остине, а управлять им будут Tesla и SpaceX.

Фото: Илон Маск

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о фабрике

По словам Маска, новая площадка станет «фабрикой передовых технологий», способной производить и тестировать чипы разных типов. Он подчеркнул, что нынешние темпы развития полупроводниковой отрасли не отвечают будущему спросу на вычислительные мощности.

SpaceXAI + Tesla TERAFAB Project

Goal is a trillion watts of compute/year

Большинство должны непременно идти к месту, как США электроэнергии является только 0.5TW https://t.co/hMtg9vNLcw

— Elon Musk (@elonmusk) 22 марта 2026

Проект ориентирован на долгосрочный рост ИИ-нагрузки.

Маск ожидает, что в будущем компаниям понадобится терават вычислительной мощности в год по мере развития автономных систем и робототехники. Значительные объемы при этом поглотят его предприятия.

Он отметил, что без собственного производства компании рискуют столкнуться с дефицитом чипов.

«Темпы намного ниже, чем нам бы хотелось. Либо мы построим Terafab, либо у нас не будет чипов», — заявил он.

Что будут выпускать

В рамках проекта планируется выпуск двух типов процессоров. Первый ориентирован на периферийные вычисления и использование в автомобилях, роботах и гуманоидных работах Optimus. Второй — высокомощный чип для космических вычислений, который смогут применять SpaceX и xAI.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
23 марта 2026, 9:12
#
Я слышал Шмыгаль обсуждает с Маском возможность открытия второй Terafab в Украине.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами