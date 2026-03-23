Цены на золото падают на фоне иранского кризиса

Цены на золото резко упали в ходе азиатских торгов в понедельник, поскольку опасения по поводу инфляции и высоких процентных ставок подорвали спрос на драгоценный металл как защитный актив, даже несмотря на продолжающуюся войну США и Израиля против Ирана, пишет Investing.

Что давит на золото

События выходных дней — в частности, ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану с требованием открыть Ормузский пролив в течение 48 часов — указывают на возможную эскалацию конфликта, особенно после того, как Тегеран пригрозил ответными мерами.

Спотовая цена золота упала на 1,7% до $4 413,32 за унцию, в то время как фьючерсы на золото снизились на 3,5% до $4 448,46 за унцию. Ранее в ходе сессии спотовые цены падали до $4 320,19 за унцию.

Другие драгоценные металлы также подешевели в понедельник. Спотовая цена серебра упала на 0,4% до $67,6085 за унцию, в то время как спотовая цена платины снизилась на 0,6% до $1 913,57 за унцию.

Трамп выдвигает Ирану 48-часовой ультиматум

Трамп в выходные заявил, что у Ирана есть 48 часов на открытие Ормузского пролива, в противном случае США «уничтожат» критически важную энергетическую инфраструктуру страны.

Иран ответил угрозами атаковать ключевые объекты энергетической и водной инфраструктуры на Ближнем Востоке, а также предупредил, что полностью закроет пролив.

Сообщения показывают, что враждебные действия между Ираном и Израилем продолжались в выходные дни, поскольку конфликт вступил в четвертую неделю подряд.

Ультиматум Трампа, особенно если Вашингтон выполнит свою угрозу, может стать потенциальной эскалацией войны, особенно если Иран нанесет ответный удар.

Золото отстает на фоне опасений по поводу инфляции и ставок из-за войны с Ираном

Опасения по поводу инфляционного воздействия войны с Ираном стали основным фактором давления на цены золота в течение последних трех недель, оттеснив желтый металл значительно ниже ключевых уровней и ограничив потенциал восстановления.

Рынки опасались, что затяжной конфликт приведет к росту глобальной инфляции через цены на энергоносители, что в свою очередь вызовет гораздо более жесткую позицию крупнейших центральных банков. Это было видно на прошлой неделе, когда и Европейский центральный банк, и Банк Англии сигнализировали о возможном повышении ставок в этом году.

Федеральная резервная система не сигнализировала о каких-либо повышениях ставок. Но рынки постепенно снижали ожидания относительно снижения ставок центральным банком в этом году.

«Рынок торгуется меньше на основе геополитических хеджирующих потоков и больше на опасениях, что более устойчивая инфляция может побудить центральные банки занять более жесткую позицию», — заявили аналитики OCBC в своей записке.

Но они добавили, что долгосрочные драйверы роста золота по-прежнему остаются в силе.