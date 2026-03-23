українська
23 марта 2026, 8:27 Читати українською

Швейцарский UBS выходит на рынок депозитов состоятельных американцев

UBS получил лицензию национального банка в США, которая позволит ему предлагать полный спектр банковских услуг и расширить присутствие на крупнейшем в мире рынке управления частным капиталом. Об этом пишут The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на главу американского дивизиона банка Роба Карофски.

UBS получил лицензию национального банка в США, которая позволит ему предлагать полный спектр банковских услуг и расширить присутствие на крупнейшем в мире рынке управления частным капиталом.

Что это даст банку

Лицензия, одобренная американскими регуляторами 20 марта, должна помочь банку выйти за пределы традиционной клиентской базы сверхбогатых и привлечь более широкий сегмент состоятельных клиентов, отмечает WSJ.

Американский рынок уже является ключевым для UBS: на него приходится около половины всех инвестированных активов и доходов. При этом высокая затратная база снижает рентабельность, и развитие банковских услуг рассматривается как способ нарастить депозитную базу и повысить прибыльность.

Борьба за депозиты

Глобальный бизнес UBS по управлению капиталом управляет активами почти на $4,7 трлн, из которых около $2,3 трлн приходится на США. По оценкам банка, около 40% мирового богатства сосредоточено в Америке, а в США проживает примерно треть всех миллиардеров.

UBS обслуживает около 700 тысяч домохозяйств в США, при этом около $150 млрд их средств размещены у конкурентов: в JPMorgan и Morgan Stanley, где клиенты получают полный набор банковских и инвестиционных услуг.

«Их консультанты звонят клиентам прямо в отделениях, где у них открыты счета, — сказал Карофски. — Мы не хотим, чтобы это происходило».

Ранее UBS работал через промышленный банк с лицензией штата Юта, предлагая базовые услуги: кредитование под залог ценных бумаг и кредитные карты. Национальная лицензия позволит существенно расширить продуктовую линейку, включая привлечение депозитов.

Запуск новой платформы во второй половине 2027 года должен позволить позиционировать UBS как «единое окно» для личных и бизнес-финансов клиентов. «Речь идет как о наступлении, так и о защите», — пояснил Карофски.

Фактор Швейцарии

Получение лицензии также расширяет стратегические возможности банка на фоне ужесточения регулирования в Швейцарии, отмечает WSJ.

Новые правила могут обязать UBS увеличить капитал более чем на $20 млрд после краха Credit Suisse в 2023 году. Сделка по его поглощению усилила глобальные позиции UBS, но сделала банк системно значимым внутри страны: его баланс примерно вдвое превышает ВВП Швейцарии.

Руководство UBS считает требования к капиталу чрезмерными и предупреждает, что они осложняют привлечение инвесторов. Некоторые инвесторы уже призывают перенести бизнес в США, где регуляторы, напротив, обсуждают смягчение требований для крупных банков.

При этом заявка на получение лицензии была подана задолго до этих дискуссий и не связана напрямую с ними, подчеркнул Карофски в разговоре с WSJ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
