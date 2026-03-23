23 марта 2026, 8:00 Читати українською

Дом за 1 евро: сколько на самом деле стоит «дешевая» итальянская недвижимость

Знаменитую программу «Дом за 1 евро» придумали в Италии — для возрождения умирающих деревень и городков там начали предлагать приобрести дом за символическую плату в 1 евро. Программа имела успех, и ее подхватили в других странах. Что скрывается за фасадом таких итальянских домов и сколько на самом деле они будут стоить, пишет ЛУН.

1 евро — это только начало

Первое, что стоит знать о предложениях приобрести дом за 1 евро, — это то, что они обычно действуют в маленьких городках, столкнувшихся с оттоком жителей. Их главная цель — возродить жизнь, привлечь новых членов общины и… переложить на новых владельцев «головную боль» по реставрации и содержанию заброшенной недвижимости. Ведь по условиям, именно новый владелец недвижимости должен в определенный срок привести дом в порядок. И стоимость этих работ ощутимо превышает 1 евро.

То есть 1 евро — это не реальная цена сделки, а договор о будущем сотрудничестве и инвестициях.

Сколько денег понадобится?

Рассчитать стоимость реставрационных работ на расстоянии довольно сложно — погрешность может достигать десятков тысяч евро. Но давайте попробуем хотя бы приблизительно составить эту смету.

В целом расходы нового владельца дома за 1 евро можно сгруппировать следующим образом:

Юридические: €3,5−6 тыс.

  • Услуги нотариуса: €2−3 тыс. Это фиксированная плата за оформление договора купли-продажи в Италии
  • Налоги при переходе права собственности: €1−2 тыс., в зависимости от кадастровой/оценочной стоимости дома
  • Технические расходы €0,5−1 тыс. за сопровождение и перевод документов

Гарантийные: €3−10 тыс.

  • Сумма гарантийного депозита: €3−5 тыс. Это залог того, что новый владелец произведет ремонт в установленные сроки.
  • Штрафы: €3−5 тыс. В некоторых сделках предусмотрены штрафные санкции, если новый владелец не спешит реставрировать здание или не укладывается в установленный срок.

Проектирование и разрешения: €1,5−10+ тыс.

В Италии нельзя просто взять и начать реставрацию дома. Необходимо разработать проект (обычно исключительно у местных архитекторов) и получить разрешения на проведение строительных работ (CILA/SCIA/Permesso di Costruire). В зависимости от масштаба работ, эти расходы могут достигать:

  • Услуги архитектора/проектировщика, разработка документации: €1−5−10+ тыс.
  • Муниципальные разрешения на строительство: €0,5−1−10+ тыс.

Работы по восстановлению: €15−60 тыс., в зависимости от площади жилья и объема работ

Обычно для реконструкции домов «за 1 евро» нужно нанимать местных строителей — и закупать необходимые материалы в местных магазинах. Но совсем не обязательно самостоятельно ездить по магазинам и выбирать нужный оттенок краски и плитки. Как и в Украине, в Италии можно заключить договор со строительной компанией «под ключ». И добавить к этой сумме 20% — на всякий случай.

  • Базовый ремонт (покраска, новая ванная комната, обновление освещения): €300−600 за кв. м
  • Средний ремонт (новая кухня, окна, ремонт конструкции): €700−1000 за кв. м
  • Полная реконструкция (замена крыши, замена электропроводки, сантехники): €1,2−1,8 тыс. за кв. м

В зависимости от масштаба работ, на ремонт старинного дома площадью всего 40 кв. м нужно заложить где-то €12−50 тыс. А если дом будет больше, то и расходы вырастут пропорционально — реконструкция поместья площадью 80 кв. м может стоить €25−100 тыс.

Подключение коммуникаций: €2−6 тыс.

Многие заброшенные итальянские дома не подключены к современным коммунальным услугам — и эти работы станут дополнительными расходами для нового владельца. Примерный порядок цен следующий:

  • Повторное подключение электроэнергии: €500−1500
  • Подключение воды: €500−1000
  • Модернизация канализационной системы или установка септика: €1−3 тыс.

То есть, покупая в Италии маленький домик за 1 евро, нужно быть готовым к расходам на уровне €25−100 тыс. И это мы еще не учитываем нововведения программы — когда «дом за 1 евро» выставляется на аукцион, и в результате торгов его стоимость возрастает с одного до нескольких тысяч евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
