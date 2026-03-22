Неожиданный успех британской инновации: жители королевства стали гораздо реже жевать деньги

Споры вокруг недавнего решения убрать портрет лидера военных времен Уинстона Черчилля из британских банкнот обнаружили консерватизм общества в вопросах национальной валюты . Однако инновации имеют свои неоспоримые преимущества: с момента перехода на полимерную печать десять лет назад британцы стали гораздо меньше «есть» наличные деньги. Об этом сообщает Bloomberg.

Статистика «пожеванных» денег

Данные Банка Англии свидетельствуют о стремительном сокращении количества поврежденных банкнот за последнее десятилетие, особенно изымаемых из обращения из-за того, что их «разжевали или съели».

В 2015 году (последний год перед использованием пластика) регулятор получил более 22 000 претензий на возмещение поврежденных денег. Из них 5364 банкноты были испорчены в результате попытки их съесть.

В прошлом году количество таких случаев сократилось до 274.

Общее количество заявок на замену поврежденных купюр сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, несмотря на то, что объем наличных денег в обращении достиг рекордных максимумов. Банк Англии не уточняет, кому принадлежали следы зубов — людям или животным, однако факт остается фактом: новые серии номиналом £5, £10, £20 и £50 оказались или менее вкусными, или, вероятнее, слишком прочными для жевания.

Прочность имеет свою цену

Представитель Банка Англии отмечает, что переход на полимер оправдал себя. Хотя изготовление одной пластиковой банкноты стоит 7−8 пенсов (против примерно 1 пенса за бумажную), они служат гораздо дольше.

Интересные факты об эксплуатации:

Загрязнение: количество купюр, загрязненных наркотиками или биологическими жидкостями, также значительно уменьшилось.

Правило возмещения: банк обменивает поврежденную банкноту по номиналу только при условии, что владелец может предоставить не менее 50% ее площади.

Утилизация: в отличие от ранее компостированной бумаги, полимер перерабатывают. Старые купюры превращают в пластиковые гранулы, из которых затем производят новые изделия, например, горшки для растений.

Борьба с фальшивомонетчиками

Помимо физической выносливости, переход на пластик сделал деньги «чистее, безопаснее и крепче». Современные элементы защиты, такие как прозрачные окна и изменяющиеся при наклоне голограммы, оказались слишком сложными для преступников.

Количество выявленных подделок упало со среднего показателя 500 000 в год (в 2010—2015 годах) до менее 150 000 за последние три года. Чаще фальсифицируют банкноту номиналом в 20 фунтов.

Животные вместо политиков

Ранее в этом месяце Банк Англии объявил об изменении концепции дизайна: вместо исторических фигур, таких как Уинстон Черчилль или Джейн Остин, на деньгах появятся представители британской дикой природы. Хотя это решение было лидером общественных опросов, оппозиционные партии уже развернули критику из-за устранения портрета легендарного премьер-министра.

Виктория Клеланд, главный кассир центрального банка, пояснила, что изображение животных позволит внедрить новые динамические элементы безопасности — например, голографическую птицу, которая машет крыльями при изменении угла обзора.