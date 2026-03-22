Поступления НДФЛ выросли на 15%: за два месяца в бюджет поступило более 100 миллиардов

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) остается ключевым источником наполнения бюджета Украины. По итогам января-февраля 2026 года поступления выросли на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (88,5 млрд грн), достигнув отметки в 101,6 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

География налогов

Традиционно наибольшую часть налогов генерирует столица и промышленно развитые регионы.

Киев — 24,4 млрд грн.

Днепропетровская область — 9,9 млрд грн.

Львовская область — 6,9 млрд грн.

Киевская область — 6,2 млрд грн.

Социальная поддержка: как законно платить меньше НДФЛ?

Налоговая служба напоминает, что некоторые категории граждан имеют право на налоговую социальную льготу. Она позволяет уменьшить налогооблагаемую базу НДФЛ, удерживаемую из заработной платы и приравненных к ней выплат.

Ставки налоговой социальной льготы:

150% прожиточного минимума:

для плательщиков, являющихся одинокой матерью (отцом), вдовой (вдовцом) или опекуном, попечителем — в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

для плательщиков, удерживающих ребенка с инвалидностью (на каждого ребенка в возрасте до 18 лет);

для лиц с инвалидностью I или II группы (в том числе с детства).

200% прожиточного минимума:

для лиц с инвалидностью I или II группы из участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны.

Условия применения льготы

Льгота применяется исключительно к доходам в виде заработной платы (а также приравненных к ней выплат, компенсаций и вознаграждений), начисленных в пределах отчетного месяца только по одному месту их начисления (выплаты).

Право на льготу зависит от уровня дохода: он не должен превышать предельный показатель, определяемый как прожиточный минимум для трудоспособного лица по состоянию на 1 января x 1,4 (со округлением до ближайших 10 грн).

Как оформить льготу?

Для применения налоговой социальной льготы плательщик должен предоставить работодателю:

заявление о применении льготы,

подтверждающие документы (в частности, копии пенсионного удостоверения или справки МСЭК; для родителей детей с инвалидностью — свидетельство о рождении ребенка, медицинские заключения, решения органов опеки и т. п. ).

Важно: льгота применяется непосредственно работодателем при начислении заработной платы, поэтому ее оформление требует своевременного представления документов.