Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) остается ключевым источником наполнения бюджета Украины. По итогам января-февраля 2026 года поступления выросли на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (88,5 млрд грн), достигнув отметки в 101,6 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Поступления НДФЛ выросли на 15%: за два месяца в бюджет поступило более 100 миллиардов
География налогов
Традиционно наибольшую часть налогов генерирует столица и промышленно развитые регионы.
- Киев — 24,4 млрд грн.
- Днепропетровская область — 9,9 млрд грн.
- Львовская область — 6,9 млрд грн.
- Киевская область — 6,2 млрд грн.
Социальная поддержка: как законно платить меньше НДФЛ?
Налоговая служба напоминает, что некоторые категории граждан имеют право на налоговую социальную льготу. Она позволяет уменьшить налогооблагаемую базу НДФЛ, удерживаемую из заработной платы и приравненных к ней выплат.
Ставки налоговой социальной льготы:
150% прожиточного минимума:
- для плательщиков, являющихся одинокой матерью (отцом), вдовой (вдовцом) или опекуном, попечителем — в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;
- для плательщиков, удерживающих ребенка с инвалидностью (на каждого ребенка в возрасте до 18 лет);
- для лиц с инвалидностью I или II группы (в том числе с детства).
200% прожиточного минимума:
- для лиц с инвалидностью I или II группы из участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны.
Условия применения льготы
Льгота применяется исключительно к доходам в виде заработной платы (а также приравненных к ней выплат, компенсаций и вознаграждений), начисленных в пределах отчетного месяца только по одному месту их начисления (выплаты).
Право на льготу зависит от уровня дохода: он не должен превышать предельный показатель, определяемый как прожиточный минимум для трудоспособного лица по состоянию на 1 января x 1,4 (со округлением до ближайших 10 грн).
Как оформить льготу?
Для применения налоговой социальной льготы плательщик должен предоставить работодателю:
- заявление о применении льготы,
- подтверждающие документы (в частности, копии пенсионного удостоверения или справки МСЭК; для родителей детей с инвалидностью — свидетельство о рождении ребенка, медицинские заключения, решения органов опеки
и т. п.).
Важно: льгота применяется непосредственно работодателем при начислении заработной платы, поэтому ее оформление требует своевременного представления документов.
