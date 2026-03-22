С 1 апреля ФОПов, оказывающих охранные услуги, автоматически переведут на общую систему

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые налоговые правила, согласно которым предоставление охранных услуг больше не совместимо с упрощенной системой налогообложения. Государственная налоговая служба (ГНС) обратилась к предпринимателям с призывом урегулировать свой статус во избежание штрафных санкций и принудительного аннулирования регистрации.

Кому запрещено быть «единщиком»?

Согласно Закону № 4698-ІХ от 3 декабря 2025 года, юридические лица, чьим основным видом деятельности является охранная деятельность, потеряли право находиться на упрощенной системе.

Ключевые требования ДПС:

Для профильных компаний: Необходимо подать заявление об отказе упрощенной системы и перейти на общую систему налогообложения.

Для непрофильных компаний Если охранная деятельность указана в КВЭДах, но фактически не является основной, бизнес должен срочно изменить регистрационные данные, исключив этот вид деятельности, чтобы остаться на едином налоге.

Последствия нарушения

Для тех, кто продолжает оказывать охранные услуги, оставаясь в III группе плательщиков единого налога, предусмотрены жесткие финансовые меры:

Двойной налог: весь доход, полученный от запрещенной деятельности, будет облагаться налогом по удвоенной ставке — 6% или 10% (в зависимости от того, является ли предприниматель плательщиком НДС).

Принудительное исключение: если нарушение выявит налоговая проверка, регистрация плательщика единого налога будет аннулирована автоматически с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором было допущено нарушение.

Как вернуться на упрощенную систему?

Если ГНС аннулирует статус «единщика» из-за нарушений, путь назад будет длительным. Повторно подать заявление на упрощенную систему налогообложения предприятие сможет только по истечении четырех последовательных кварталов с момента принятия решения контролирующим органом.

Налоговики просят не медлить с подачей заявлений. Своевременный переход на общую систему позволит избежать долгов перед бюджетом и обеспечить непрерывную работу предприятия в правовом поле.