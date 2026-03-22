С 1 апреля ФОПов, оказывающих охранные услуги, автоматически переведут на общую систему

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 марта 2026, 9:37 Читати українською

С 1 апреля ФОПов, оказывающих охранные услуги, автоматически переведут на общую систему

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые налоговые правила, согласно которым предоставление охранных услуг больше не совместимо с упрощенной системой налогообложения. Государственная налоговая служба (ГНС) обратилась к предпринимателям с призывом урегулировать свой статус во избежание штрафных санкций и принудительного аннулирования регистрации.

Охранная деятельность и единый налог в 2026 году: ГНС требует перехода на общую систему

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кому запрещено быть «единщиком»?

Согласно Закону № 4698-ІХ от 3 декабря 2025 года, юридические лица, чьим основным видом деятельности является охранная деятельность, потеряли право находиться на упрощенной системе.

Ключевые требования ДПС:

  • Для профильных компаний: Необходимо подать заявление об отказе упрощенной системы и перейти на общую систему налогообложения.
  • Для непрофильных компаний Если охранная деятельность указана в КВЭДах, но фактически не является основной, бизнес должен срочно изменить регистрационные данные, исключив этот вид деятельности, чтобы остаться на едином налоге.

Последствия нарушения

Для тех, кто продолжает оказывать охранные услуги, оставаясь в III группе плательщиков единого налога, предусмотрены жесткие финансовые меры:

Двойной налог: весь доход, полученный от запрещенной деятельности, будет облагаться налогом по удвоенной ставке — 6% или 10% (в зависимости от того, является ли предприниматель плательщиком НДС).

Принудительное исключение: если нарушение выявит налоговая проверка, регистрация плательщика единого налога будет аннулирована автоматически с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором было допущено нарушение.

Как вернуться на упрощенную систему?

Если ГНС аннулирует статус «единщика» из-за нарушений, путь назад будет длительным. Повторно подать заявление на упрощенную систему налогообложения предприятие сможет только по истечении четырех последовательных кварталов с момента принятия решения контролирующим органом.

Налоговики просят не медлить с подачей заявлений. Своевременный переход на общую систему позволит избежать долгов перед бюджетом и обеспечить непрерывную работу предприятия в правовом поле.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами