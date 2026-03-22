Поступления от туристического сбора выросли на 25%

В 2026 году туристический сбор продолжает демонстрировать уверенную динамику роста. За январь-февраль этого года более 5 тыс. плательщиков направили в бюджеты 72,5 млн грн, что на 25% больше, чем в прошлом году (58 млн грн). Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Регионы-лидеры по доходам
Наибольшие поступления традиционно обеспечили туристически привлекательные регионы:
- Киев — 16,2 млн грн.
- Львовская область — 15 млн грн.
- Ивано-Франковская область — 11,8 млн грн.
- Закарпатская область — 5,9 млн грн.
На что направляются деньги?
Туристический сбор является прямым источником наполнения местных сокровищниц. Эти средства позволяют общинам:
- Развивать и модернизировать инфраструктуру;
- Улучшать состояние туристических локаций;
- поддерживать сферу гостеприимства;
- Создавать комфортную среду как для туристов, так и местных жителей.
Кто платит и кто контролирует?
Плательщиками сбора являются все лица (украинцы и иностранцы), временно останавливающиеся в гостиницах, хостелах, частных усадьбах
«Рост поступлений от туристического сбора — это ответственность бизнеса и граждан, которые вносят свой вклад в восстановление и развитие Украины», — отмечают в ГНС.
Источник: Минфин
