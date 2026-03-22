Поступления от туристического сбора выросли на 25%

В 2026 году туристический сбор продолжает демонстрировать уверенную динамику роста. За январь-февраль этого года более 5 тыс. плательщиков направили в бюджеты 72,5 млн грн, что на 25% больше, чем в прошлом году (58 млн грн). Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Регионы-лидеры по доходам

Наибольшие поступления традиционно обеспечили туристически привлекательные регионы:

Киев — 16,2 млн грн.

Львовская область — 15 млн грн.

Ивано-Франковская область — 11,8 млн грн.

Закарпатская область — 5,9 млн грн.

На что направляются деньги?

Туристический сбор является прямым источником наполнения местных сокровищниц. Эти средства позволяют общинам:

Развивать и модернизировать инфраструктуру;

Улучшать состояние туристических локаций;

поддерживать сферу гостеприимства;

Создавать комфортную среду как для туристов, так и местных жителей.

Кто платит и кто контролирует?

Плательщиками сбора являются все лица (украинцы и иностранцы), временно останавливающиеся в гостиницах, хостелах, частных усадьбах и т. д. Однако непосредственно расчетом и перечислением средств в бюджет занимаются налоговые агенты — владельцы бизнеса, оказывающие услуги по размещению.

«Рост поступлений от туристического сбора — это ответственность бизнеса и граждан, которые вносят свой вклад в восстановление и развитие Украины», — отмечают в ГНС.