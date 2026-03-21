Иран выпустил крупнейшую банкноту в 10 млн риалов: война и рекордная инфляция спровоцировали «охота на наличные»

Власти Тегерана вывели на рынок новую банкноту номиналом 10 миллионов риалов — крупнейшую в истории страны. Этот шаг стал вынужденной реакцией на стремительную инфляцию и панический наличный спрос, возникший среди населения на фоне войны между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает Financial Times.

Наличный дефицит

На этой неделе иранские банки начали распространение новой купюры номиналом в 10 млн риалов, стоимость которой составляет около $7. У банкоматов выстроились огромные очереди: иранцы пытаются снять как можно больше бумажных денег, опасаясь, что цифровые платежные системы могут выйти из строя из-за кибератак или ударов по инфраструктуре.

Несмотря на заверения Центрального банка Ирана о бесперебойных поставках наличных денег, многие отделения уже ввели лимиты.

«Я ждала своей очереди час, и сотрудник банка сказал, что может дать всего 10 миллионов риалов. Только после скандала мне было выдано 30 миллионов. Это немного, но поможет продержаться несколько дней, если карты перестанут работать», — рассказала 80-летняя жительница Тегерана в комментарии для FT.

Как выглядит новая банкнота?

Новая купюра розового цвета заменила предыдущего «рекордсмена» — банкноту в 5 миллионов риалов, выпущенную только в начале февраля.

Лицевая сторона: изображение мечети Джамэ в городе Езд (IX век).

Обратная сторона: цитадель Бам, которой более 2500 лет.

Особенность дизайна: согласно закону о деноминации, последние четыре нуля на купюре напечатаны едва заметным шрифтом, а число «1 000» выделено жирным. Это часть плана перехода на новую денежную единицу — туман.

Экономика в тисках войны и санкций

Война, продолжающаяся уже четвертую неделю, нанесла болезненный удар по инфраструктуре Ирана.

Атаки на банки: 11 марта ракета попала в здание Bank Sepah, обслуживающего вооруженные силы и гражданское население. Это усилило панику, хотя банк заявил о возобновлении работы карт и банкоматов.

Обвал валюты: курс риала достиг исторического минимума — 1,66 млн за 1 доллар накануне начала активных боевых действий 28 февраля. В настоящее время он несколько укрепился до 1,5 млн из-за резкого сокращения импорта и отмены заграничных поездок.

Гиперинфляция: годовая инфляция в феврале составила 47,5%, однако цены на продукты и напитки взлетели более чем на 105% после отмены государственных субсидий на импорт товаров первой необходимости.

Праздничный фактор: Навруз

Ситуацию усложняет то, что сейчас в Иране период подготовки к Наврузу (персидскому Новому году). По традиции иранцы дарят детям и родственникам именно наличные деньги, что обычно и так создает сезонную нагрузку на банки.

Пока рынок валюты замер, доллары покупают только те, кто продал недвижимость или авто и не хочет держать капитал в риалах. Продают же иностранную валюту только те, кому критически необходимые средства на срочные расходы в условиях войны.