Лифты и вода при отключениях: в Киеве профинансируют резервное питание домов

Кабинет Министров Украины запускает экспериментальный проект, цель которого — подготовить жилищный фонд столицы к следующему отопительному сезону и обеспечить работу критических систем в домах даже при отключении света. Государство возьмет на себя расходы по закупке и монтажу оборудования, что позволит питать лифты, насосы для воды и освещения в местах общего пользования. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что получат дома за средства государства?

Программа предусматривает полное финансирование закупки и установки технических средств, среди которых:

Аккумуляторы и инверторы для бесперебойной работы.

Генераторы для снабжения энергией инженерных систем (насосов, лифтов).

Зона ответственности жильцов: на совладельцев домов ложится дальнейшая эксплуатация — закупка топлива для генераторов, техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Условия участия в программе

Участие в проекте исключительно добровольное. Решение о присоединении к программе должны быть приняты совладельцами многоквартирного дома.

Алгоритм реализации

В течение 30 дней КГГА должна сформировать перечень домов, отвечающих критериям программы, и определить объем необходимого финансирования.

Кабмин примет отдельное решение о выделении средств после получения данных от столичных властей.

«Постановление создает правовые основания для реализации программы, а также упрощает необходимые для этого разрешительные процедуры по строительству и землеотводу», — говорится в сообщении.

Киев как «пилот» для всей страны

Этот проект в столице является частью глобальных планов устойчивости регионов, разработанных Кабинетом Министров совместно с ОВА и местным самоуправлением.

«Программа для Киева будет реализовываться как пилотный проект. Изучаем целесообразность и возможность ее расширения на другие города», — отметила Свириденко.