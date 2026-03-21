Кабинет Министров Украины запускает экспериментальный проект, цель которого — подготовить жилищный фонд столицы к следующему отопительному сезону и обеспечить работу критических систем в домах даже при отключении света. Государство возьмет на себя расходы по закупке и монтажу оборудования, что позволит питать лифты, насосы для воды и освещения в местах общего пользования. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Лифты и вода при отключениях: в Киеве профинансируют резервное питание домов
Что получат дома за средства государства?
Программа предусматривает полное финансирование закупки и установки технических средств, среди которых:
- Аккумуляторы и инверторы для бесперебойной работы.
- Генераторы для снабжения энергией инженерных систем (насосов, лифтов).
Зона ответственности жильцов: на совладельцев домов ложится дальнейшая эксплуатация — закупка топлива для генераторов, техническое обслуживание и ремонт оборудования.
Условия участия в программе
Участие в проекте исключительно добровольное. Решение о присоединении к программе должны быть приняты совладельцами многоквартирного дома.
Алгоритм реализации
В течение 30 дней КГГА должна сформировать перечень домов, отвечающих критериям программы, и определить объем необходимого финансирования.
Кабмин примет отдельное решение о выделении средств после получения данных от столичных властей.
«Постановление создает правовые основания для реализации программы, а также упрощает необходимые для этого разрешительные процедуры по строительству и землеотводу», — говорится в сообщении.
Киев как «пилот» для всей страны
Этот проект в столице является частью глобальных планов устойчивости регионов, разработанных Кабинетом Министров совместно с ОВА и местным самоуправлением.
«Программа для Киева будет реализовываться как пилотный проект. Изучаем целесообразность и возможность ее расширения на другие города», — отметила Свириденко.
