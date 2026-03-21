Нацбанк потратил рекордные $1,34 млрд на поддержку гривны

Национальный банк в течение недели, с 16 по 20 марта, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $1 344,35 млн. Это рекордная сумма с начала 2026 года, которую регулятор за неделю потратил на поддержку гривны. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

Динамика интервенций

По сравнению с предыдущей неделей объем чистых продаж вырос на $307,03 млн. Это свидетельствует об усилении спроса на иностранную валюту на рынке, что заставило НБУ увеличить свое присутствие для сглаживания колебаний курса.

С начала года НБУ на межбанке:

не покупал валюту;

продал $9 680,18 млн.

Постоянное отсутствие Нацбанка среди покупателей валюты в течение 11 недель подчеркивает структурный дефицит валюты на рынке, который полностью покрывается за счет международных резервов.

Напомним

«Минфин» писал, что международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2026 года по предварительным данным составили $54 753,4 млн. В феврале они уменьшились на 5%.