Национальный банк в течение недели, с 16 по 20 марта, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $1 344,35 млн. Это рекордная сумма с начала 2026 года, которую регулятор за неделю потратил на поддержку гривны. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Нацбанк потратил рекордные $1,34 млрд на поддержку гривны
Динамика интервенций
По сравнению с предыдущей неделей объем чистых продаж вырос на $307,03 млн. Это свидетельствует об усилении спроса на иностранную валюту на рынке, что заставило НБУ увеличить свое присутствие для сглаживания колебаний курса.
С начала года НБУ на межбанке:
- не покупал валюту;
- продал $9 680,18 млн.
Читайте також: В НБУ объяснили, что происходило с долларом в течение последних недель
Постоянное отсутствие Нацбанка среди покупателей валюты в течение 11 недель подчеркивает структурный дефицит валюты на рынке, который полностью покрывается за счет международных резервов.
Напомним
«Минфин» писал, что международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2026 года по предварительным данным составили $54 753,4 млн. В феврале они уменьшились на 5%.
Источник: Минфин
