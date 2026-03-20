Кабмин выделил почти 13 миллиардов на защиту критической инфраструктуры и стойкость регионов

Кабинет Министров Украины выделил более 12,8 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление защиты критической инфраструктуры и реализацию планов устойчивости регионов. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.