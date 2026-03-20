20 марта 2026, 18:39 Читати українською

Кабмин выделил почти 13 миллиардов на защиту критической инфраструктуры и стойкость регионов

Кабинет Министров Украины выделил более 12,8 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление защиты критической инфраструктуры и реализацию планов устойчивости регионов. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Приоритетные направления финансирования

Средства направляются прежде всего на:

  • объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора,
  • транспортной системы, в частности железнодорожной инфраструктуры,
  • систем жизнеобеспечения
  • Отдельный фокус — реализация Комплексных планов устойчивости регионов и городов.

Финансирование предусматривает комплекс работ: новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и инженерно-технические мероприятия по защите объектов, имеющих критическое значение для стабильной экономики и безопасности страны.

Распределение средств между исполнителями

Ресурсы распределяются между ключевыми исполнителями:

  • Агентство восстановления получит 3,46 млрд грн для реализации первоочередных инфраструктурных проектов;
  • областным государственным администрациям будет направлено более 9,39 млрд грн для внедрения мероприятий на уровне регионов.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Qwerty1999
Qwerty1999
20 марта 2026, 20:01
Все вкрадуть
