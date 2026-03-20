Кабинет Министров Украины выделил более 12,8 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление защиты критической инфраструктуры и реализацию планов устойчивости регионов. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Кабмин выделил почти 13 миллиардов на защиту критической инфраструктуры и стойкость регионов
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Приоритетные направления финансирования
Средства направляются прежде всего на:
- объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора,
- транспортной системы, в частности железнодорожной инфраструктуры,
- систем жизнеобеспечения
- Отдельный фокус — реализация Комплексных планов устойчивости регионов и городов.
Финансирование предусматривает комплекс работ: новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и инженерно-технические мероприятия по защите объектов, имеющих критическое значение для стабильной экономики и безопасности страны.
Распределение средств между исполнителями
Ресурсы распределяются между ключевыми исполнителями:
- Агентство восстановления получит 3,46 млрд грн для реализации первоочередных инфраструктурных проектов;
- областным государственным администрациям будет направлено более 9,39 млрд грн для внедрения мероприятий на уровне регионов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1