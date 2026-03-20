Украину признали самой несчастливой страной в Европе: какие страны возглавили рейтинг

Глобальный индекс качества жизни демонстрирует наглядный разрыв между макроэкономическими показателями и субъективной удовлетворённостью населения. В то время как скандинавские страны сохраняют лидирующие позиции исключительно благодаря масштабным государственным программам и социальной поддержке, ряд развивающихся стран обогнал традиционно богатые экономики по уровню общественного оптимизма. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на данные World Happiness Report.

Методология и глобальные аутсайдеры

Индекс основан не на строгих финансовых показателях, а на социологических опросах. Исследователи используют так называемую «шкалу Кантрила» — шкалу от 0 до 10, по которой респонденты субъективно оценивают качество своей жизни. Чтобы минимизировать статистическую погрешность, аналитики усреднили данные за 2023−2025 годы. Выборка охватила более 100 000 человек в 147 странах.

Внизу списка, как и ожидалось, остаются страны с разрушенными институтами и экономиками. Самый низкий балл в мире (1,4) получил Афганистан. Украина заняла 111-е место в глобальном рейтинге с результатом 4,7 балла, что сделало её первой среди наименее счастливых стран Европы.

Скандинавская монополия

Лидирующие позиции занимают страны Северной Европы. Их показатели обусловлены относительно высоким уровнем доходов населения в сочетании с низким уровнем имущественного неравенства, доступностью государственных услуг и сильной социальной сплоченностью.

Глобальный топ-10 выглядит следующим образом:

Финляндия — 7,8

Исландия — 7,5

Дания — 7,5

Коста-Рика — 7,4

Швеция — 7,3

Норвегия — 7,2

Нидерланды — 7,2

Израиль — 7,2

Люксембург — 7,1

Швейцария — 7,0

Аномалии рейтинга: социальные связи вместо капитала

Показательными примерами стали позиции стран, чей ВВП значительно уступает экономикам первого мира. Коста-Рика, занявшая 4-е место, и Мексика (12-е место) опередили такие богатые государства, как Германия, Ирландия и Австралия. Кроме того, более высокие оценки по сравнению со многими более богатыми странами продемонстрировали Косово и ОАЭ. Эти данные подтверждают гипотезу, что уровень повседневной жизни, общественное доверие и социальные связи внутри сообществ не менее важны, чем финансовые факторы, которые не учитываются в сухой статистике ВВП.

Стагнация Запада и региональные сдвиги

В отчете четко отмечается, что высокий уровень доходов перестал приводить к пропорциональному росту удовлетворенности. Большинство развитых экономик, в частности США, Великобритания, Канада и страны Западной Европы, оказались в узком коридоре оценок от 6,7 до 6,9 балла. Такое скопление указывает на стагнацию субъективного благосостояния в самых богатых обществах мира.

В то же время в Восточной Европе наблюдается восходящая тенденция: Эстония и Польша уверенно поднимаются в рейтинге, что свидетельствует о постепенном улучшении уровня жизни и социальных условий в регионе. В Азии лидирует Тайвань (26-е место), оставляя далеко позади Японию (61-я позиция) и Китай (65-е место). На африканском континенте первенство удерживает Маврикий — его относительный успех обусловлен сравнительно низким уровнем коррупции и более высокой ожидаемой продолжительностью жизни.