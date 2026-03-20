ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
20 марта 2026, 18:18

Украину признали самой несчастливой страной в Европе: какие страны возглавили рейтинг

Глобальный индекс качества жизни демонстрирует наглядный разрыв между макроэкономическими показателями и субъективной удовлетворённостью населения. В то время как скандинавские страны сохраняют лидирующие позиции исключительно благодаря масштабным государственным программам и социальной поддержке, ряд развивающихся стран обогнал традиционно богатые экономики по уровню общественного оптимизма. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на данные World Happiness Report.

Глобальный индекс качества жизни демонстрирует наглядный разрыв между макроэкономическими показателями и субъективной удовлетворённостью населения.

Методология и глобальные аутсайдеры

Индекс основан не на строгих финансовых показателях, а на социологических опросах. Исследователи используют так называемую «шкалу Кантрила» — шкалу от 0 до 10, по которой респонденты субъективно оценивают качество своей жизни. Чтобы минимизировать статистическую погрешность, аналитики усреднили данные за 2023−2025 годы. Выборка охватила более 100 000 человек в 147 странах.

Внизу списка, как и ожидалось, остаются страны с разрушенными институтами и экономиками. Самый низкий балл в мире (1,4) получил Афганистан. Украина заняла 111-е место в глобальном рейтинге с результатом 4,7 балла, что сделало её первой среди наименее счастливых стран Европы.

Скандинавская монополия

Лидирующие позиции занимают страны Северной Европы. Их показатели обусловлены относительно высоким уровнем доходов населения в сочетании с низким уровнем имущественного неравенства, доступностью государственных услуг и сильной социальной сплоченностью.

Глобальный топ-10 выглядит следующим образом:

  • Финляндия — 7,8
  • Исландия — 7,5
  • Дания — 7,5
  • Коста-Рика — 7,4
  • Швеция — 7,3
  • Норвегия — 7,2
  • Нидерланды — 7,2
  • Израиль — 7,2
  • Люксембург — 7,1
  • Швейцария — 7,0

Аномалии рейтинга: социальные связи вместо капитала

Показательными примерами стали позиции стран, чей ВВП значительно уступает экономикам первого мира. Коста-Рика, занявшая 4-е место, и Мексика (12-е место) опередили такие богатые государства, как Германия, Ирландия и Австралия. Кроме того, более высокие оценки по сравнению со многими более богатыми странами продемонстрировали Косово и ОАЭ. Эти данные подтверждают гипотезу, что уровень повседневной жизни, общественное доверие и социальные связи внутри сообществ не менее важны, чем финансовые факторы, которые не учитываются в сухой статистике ВВП.

Стагнация Запада и региональные сдвиги

В отчете четко отмечается, что высокий уровень доходов перестал приводить к пропорциональному росту удовлетворенности. Большинство развитых экономик, в частности США, Великобритания, Канада и страны Западной Европы, оказались в узком коридоре оценок от 6,7 до 6,9 балла. Такое скопление указывает на стагнацию субъективного благосостояния в самых богатых обществах мира.

В то же время в Восточной Европе наблюдается восходящая тенденция: Эстония и Польша уверенно поднимаются в рейтинге, что свидетельствует о постепенном улучшении уровня жизни и социальных условий в регионе. В Азии лидирует Тайвань (26-е место), оставляя далеко позади Японию (61-я позиция) и Китай (65-е место). На африканском континенте первенство удерживает Маврикий — его относительный успех обусловлен сравнительно низким уровнем коррупции и более высокой ожидаемой продолжительностью жизни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Aleksandr09
Aleksandr09
20 марта 2026, 19:12
Превратили страну в концлагерь- военный полигон.
