НБУ установил курсы валют на понедельник: доллар подешевел на 14 копеек, евро подорожал на 18 копеек

Национальный банк установил новые курсы валют на понедельник, 23 марта. Доллар подешевел на 14 копеек, а евро подорожал на 18 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара
В понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 43,82 грн. Это на 14 копеек меньше, чем в пятницу (43,96 грн).
Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс евро
В то же время, курс евро на понедельник установлен на отметке — 50,68 грн, что на 18 копеек больше, чем в пятницу (50,50 грн).
Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).
Источник: Минфин
