Украинцам уменьшили платежи на 36,4 млн грн из-за некачественных коммунальных услуг в январе

В январе 2026 года в городах, где коммунальные услуги не предоставлялись, были предоставлены не в полном объеме или ненадлежащем качестве (в частности из-за вражеских атак), провели перерасчеты. В результате в платежки не включили 36,4 млн грн. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Это суммы, не включенные в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотвод и обращение с отходами. В целом людям не начислено 36,4 млн грн:
- теплоснабжение — 16,6 млн грн
- горячая вода — 9,9 млн грн
- водоснабжение — 3,9 млн грн
- водоотвод — 5,7 млн грн
- обращение с отходами — 257,6 тыс. грн
Ситуация в столице
Киев стал одним из городов, где перерасчеты были наиболее масштабными из-за значительных перебоев в работе инфраструктуры. За водоснабжение и водоотвод киевлянам не насчитали 9,1 млн. грн. Плата за январь за централизованное теплоснабжение вообще не начислялась. По словам Свириденко, речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 2
Эти «популисты» вместо того что бы сразу, вместе с ахметкой и «нафтогазом» скрутить очередной «Роттердам +» и начать рассказывать о кораблях с углем с далекой Аргентины, взяли и просто отменили платежи по факту отсутствия «услуги»!!!
А могли нормально срубить бабулетов. Одно слово -популисты!