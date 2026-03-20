Украинцам уменьшили платежи на 36,4 млн грн из-за некачественных коммунальных услуг в январе

В январе 2026 года в городах, где коммунальные услуги не предоставлялись, были предоставлены не в полном объеме или ненадлежащем качестве (в частности из-за вражеских атак), провели перерасчеты. В результате в платежки не включили 36,4 млн грн. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это суммы, не включенные в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотвод и обращение с отходами. В целом людям не начислено 36,4 млн грн:

теплоснабжение — 16,6 млн грн

горячая вода — 9,9 млн грн

водоснабжение — 3,9 млн грн

водоотвод — 5,7 млн грн

обращение с отходами — 257,6 тыс. грн

Ситуация в столице

Киев стал одним из городов, где перерасчеты были наиболее масштабными из-за значительных перебоев в работе инфраструктуры. За водоснабжение и водоотвод киевлянам не насчитали 9,1 млн. грн. Плата за январь за централизованное теплоснабжение вообще не начислялась. По словам Свириденко, речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен.