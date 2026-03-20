Элитный залог на Институтской: ФГВФО продает кредит под 700-метровую квартиру в центре Киева

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на повторные торги в системе Prozorro.Продажи активы ликвидированного АО «БАНК СИЧ». Главным объектом аукциона, запланированного на 25 марта 2026 года, стало право требования по потребительскому кредиту , в залоге по которому находится элитная недвижимость в правительственном квартале столицы. Стартовая цена лота составляет 43,8 млн грн. Об этом говорится на сайте Фонда.

Что именно выставлено на продажу

Ключевая особенность этого аукциона заключается в том, что предметом продажи является не сама недвижимость, а право требования по кредитному договору.

Это означает, что победитель торгов приобретает статус нового кредитора. Он получит законное право требовать от физического лица (должника) полного погашения задолженности по кредиту, оформленному в июне 2021 года сроком на 10 лет. В случае отказа должника платить, новый владелец долга будет иметь право обратить взыскание на предмет залога (квартиру и парковочное место) в судебном или внесудебном порядке.

Элитное жилье: ЖК «Липская Башня»

Обеспечением по этому проблемному кредиту выступает высоколиквидная недвижимость в центре Киева, а именно:

Огромная квартира общей площадью 698,2 кв. м (из которых жилая площадь составляет 357,7 кв. м), расположенная по адресу: улица Институтская, 18а.

Три гаража-парковочных места в подземном паркинге площадью 9,1 кв. м, 13,2 кв. м и 13,8 кв. м.

Недвижимость расположена в престижном жилом комплексе премиум-класса «Липская Башня». Благодаря расположению в правительственном квартале (в нескольких минутах ходьбы от Крещатика и Мариинского парка), комплекс отличается повышенным уровнем безопасности, закрытой территорией и собственной развитой инфраструктурой, включающей зону отдыха и двухуровневую парковку.

Условия аукциона и ограничения для участников

Лот (GL3N028211) выставляется на торги уже не в первый раз. Аукцион будет проходить по голландской модели — это формат торгов, при котором начальная цена постепенно снижается до тех пор, пока кто-то из участников не выразит желание приобрести актив.