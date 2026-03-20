Элитный залог на Институтской: ФГВФО продает кредит под 700-метровую квартиру в центре Киева

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
20 марта 2026, 16:18 Читати українською

Элитный залог на Институтской: ФГВФО продает кредит под 700-метровую квартиру в центре Киева

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на повторные торги в системе Prozorro.Продажи активы ликвидированного АО «БАНК СИЧ». Главным объектом аукциона, запланированного на 25 марта 2026 года, стало право требования по потребительскому кредиту, в залоге по которому находится элитная недвижимость в правительственном квартале столицы. Стартовая цена лота составляет 43,8 млн грн. Об этом говорится на сайте Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на повторные торги в системе Prozorro.

Что именно выставлено на продажу

Ключевая особенность этого аукциона заключается в том, что предметом продажи является не сама недвижимость, а право требования по кредитному договору.

Это означает, что победитель торгов приобретает статус нового кредитора. Он получит законное право требовать от физического лица (должника) полного погашения задолженности по кредиту, оформленному в июне 2021 года сроком на 10 лет. В случае отказа должника платить, новый владелец долга будет иметь право обратить взыскание на предмет залога (квартиру и парковочное место) в судебном или внесудебном порядке.

Элитное жилье: ЖК «Липская Башня»

Обеспечением по этому проблемному кредиту выступает высоколиквидная недвижимость в центре Киева, а именно:

  • Огромная квартира общей площадью 698,2 кв. м (из которых жилая площадь составляет 357,7 кв. м), расположенная по адресу: улица Институтская, 18а.
  • Три гаража-парковочных места в подземном паркинге площадью 9,1 кв. м, 13,2 кв. м и 13,8 кв. м.

Недвижимость расположена в престижном жилом комплексе премиум-класса «Липская Башня». Благодаря расположению в правительственном квартале (в нескольких минутах ходьбы от Крещатика и Мариинского парка), комплекс отличается повышенным уровнем безопасности, закрытой территорией и собственной развитой инфраструктурой, включающей зону отдыха и двухуровневую парковку.

Условия аукциона и ограничения для участников

Лот (GL3N028211) выставляется на торги уже не в первый раз. Аукцион будет проходить по голландской модели — это формат торгов, при котором начальная цена постепенно снижается до тех пор, пока кто-то из участников не выразит желание приобрести актив.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
