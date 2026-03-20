Расходы госбюджета растут: на что Украина потратила более 547 млрд грн в начале года

За первые два месяца 2026 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета составили 547,2 млрд грн. Это на 9 млрд грн (1,7%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Только за февраль было израсходовано 303,4 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Госказначейства от 13 марта.

Оборона — приоритет № 1

Около 60% всех средств общего фонда направляется на безопасность и оборону. За январь-февраль эта сумма составила 327,4 млрд. грн. В частности, в феврале на нужды войска потратили 177,8 млрд. грн.

Куда пошли деньги: структура расходов

В структуре расходов по экономической классификации наиболее направлено:

260,5 млрд грн — на оплату труда работникам бюджетной сферы с начислениями (в том числе в феврале — 134,3 млрд грн) или 47,6% от общего объема расходов, израсходованных за январь — февраль 2026 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 31 млрд грн, или на 31 млрд грн);

106,5 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в феврале — 52 млрд грн) или 19,5% от общего объема расходов, что на 1,9 млрд грн или на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены, в частности, на:

трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

социальная защита детей и семей, защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

50,6 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в феврале — 38,2 млрд грн) или 9,2% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

49,4 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в феврале — 28,6 млрд грн) или 9% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 2,2 млрд грн или на 4,7%);

38,8 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в феврале — 27,8 млрд грн) или 7,1% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера.

36,2 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в феврале — 18,4 млрд грн) или 6,6% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 11 млрд грн или на 43,6%).

Напомним, расходы общего фонда госбюджета за январь составили 243,8 млрд. гривен.