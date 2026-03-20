Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
20 марта 2026, 15:10 Читати українською

90% дел ТЦК против водителей-уклонистов прекращаются ещё до рассмотрения по существу

Несмотря на громкие заявления во время принятия закона о мобилизации, механизм ограничения права на управление автомобилем для нарушителей воинского учета на практике практически не работает. Вместо массовых санкций суды фиксируют ничтожное количество исков от Территориальных центров комплектования (ТЦК), причем абсолютное большинство из них разваливается еще на этапе подачи документов. Об этом сообщает Opendatabot.

Исков растёт, но результата нет

Согласно данным реестра, за весь период действия новых норм в Украине было зарегистрировано всего 135 судебных дел об ограничении водительских прав за несоблюдение правил воинского учета. Динамика текущего года свидетельствует об активизации ТЦК:

  • В 2026 году уже возбуждено 42 дела (что превышает показатели всего 2024 года).
  • В 2025 году было зарегистрировано 52 таких дела.

Однако главным показателем является эффективность этих исков. 92 % дел останавливаются на этапе вынесения процессуальных постановлений и вообще не доходят до рассмотрения по существу. Лишь в 11 случаях суды вынесли окончательное решение (в 10 делах требования ТЦК были удовлетворены, а в одном — отклонены).

Причины провала: неуплаченные сборы и ошибки юристов ТЦК

Анализ судебных постановлений показывает, что причиной массового «отсева» является не лояльность судей к уклоняющимся от ответственности, а банальная юридическая некомпетентность или недостаток финансирования на местах.

Исковые заявления от ТЦК регулярно подаются с грубыми процессуальными недостатками или без квитанций об уплате судебного сбора. В соответствии с законом, в таких случаях судья оставляет иск без движения и дает истцу время на исправление ошибок. Поскольку ТЦК в большинстве случаев эти недостатки не устраняют (часто именно из-за отсутствия бюджета на судебные сборы), материалы просто возвращаются заявителю без рассмотрения.

Региональный дисбаланс: где подают иски

Применение этой нормы крайне неравномерно и зависит от инициативности конкретных областных ТЦК:

  • Лидеры: Днепропетровская область (35 дел, что составляет более четверти от общего числа), Киевская область (23 дела), Хмельницкая и Житомирская области (по 13 дел).
  • Игнорируют механизм: в ряде регионов ТЦК вообще не пытаются обращаться в суд на водителей. Нулевая статистика зафиксирована в прифронтовых зонах, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Одесской, Черкасской областях и непосредственно в городе Киеве.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Унилий Бетменцев
20 марта 2026, 16:31
Абсолютно очікувано, враховуючи кількість непропрацьованих «норм», «постанов», «ухвал» та «наказів», які суперечать одна одній, наплодили адепти трускавецької школи простих рішень.
