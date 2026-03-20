20 марта 2026, 14:42 Читати українською

В россии готовят запрет на ChatGPT и Gemini

Министерство цифрового развития рф представило законопроект о регулировании искусственного интеллекта, который вводит понятие «трансграничных технологий ИИ» и создает правовую базу для ограничения работы иностранных нейросетей. Основная претензия — передача данных пользователей на зарубежные серверы. Закон планируется ввести в действие с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает российское издание РИА.

Что известно

Суть инициативы сводится к контролю над информационными потоками. Иностранные ИИ-сервисы, ежедневная аудитория которых в россии превышает 500 тысяч человек, будут обязаны хранить данные россиян (запросы, диалоги, метаданные) на территории рф в течение трёх лет.

Впрочем, глобальные корпорации вряд ли станут размещать свои дата-центры в рф ради соблюдения этого закона, поскольку в этом случае они автоматически подвергаются риску официального запрета.

Блокировка того, что уже недоступно

В этом законопроекте есть существенный парадокс, на который обращают внимание юристы и пользователи:

  • ChatGPT и Claude уже официально не работают в РФ по инициативе самих разработчиков (блокировка по IP, запрет на оплату российскими картами). Доступ к ним, как и к Gemini, осуществляется преимущественно через VPN-сервисы или сторонние агрегаторы (через API).
  • Кого затронет закон: очевидно, что закон направлен не столько на сами корпорации, сколько на внутренний рынок. Под удар могут попасть российские сервисы-агрегаторы, Telegram-боты и корпоративные интеграции, которые перепродают доступ к западным ИИ-решениям «под капотом».

Ставка на Китай

В качестве альтернативы российскому бизнесу и государственному сектору предлагают использовать модели с открытым исходным кодом (Open Source) — в частности, китайские Qwen от Alibaba или DeepSeek.

Их архитектура позволяет загрузить веса модели и развернуть нейросеть локально, на собственных защищенных серверах внутри страны. В такой «закрытой среде» данные никуда не утекают.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 2

w39932
20 марта 2026, 14:55
Тож і у нас скоро заблокують, готуємося. Скоро нові методички з кремля спустят в оп
JWT
20 марта 2026, 15:18
В держ органах — можливо частково обмежать, для населення 100% такого не буде. Хібащо для навчання МОН введе обмеження на рівні наказу для шкіл, щоб діти не тупіли ще більше.
