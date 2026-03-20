20 марта 2026, 13:55 Читати українською

Белый дом ищет юридические лазейки для массового выпуска монеты с изображением Трампа

Федеральная комиссия по изобразительному искусству США (Commission of Fine Arts), полностью укомплектованная ставленниками Дональда Трампа, единогласно одобрила дизайн памятной золотой монеты с портретом действующего президента. Эта инициатива приурочена к 250-летию США, которое страна будет отмечать 4 июля 2026 года, и уже вызвала острую критику со стороны демократов и экспертов по нумизматике. Об этом сообщает Reuters 19 марта.

Дизайн и принцип «чем больше, тем лучше»

Речь идет о памятной монете из 24-каратного золота, выпуск которой готовит Монетный двор США.

  • Внешний вид: на аверсе изображен Трамп в костюме с галстуком. С суровым выражением лица он опирается кулаками на стол и смотрит прямо. Дизайн основан на фотографии официального фотографа Дэниела Торока, выставленной в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. На реверсе будет вычеканен белоголовый орлан в полете.
  • Размер: во время презентации проекта разгорелась дискуссия по поводу диаметра монеты. Помощница Трампа в Белом доме и член комиссии Чемберлен Харрис заявила, что президент предпочитает максимально большие размеры. «Чем больше, тем лучше», — подчеркнула она. Ожидается, что монета может достичь рекордных 3 дюймов (около 7,6 см).
  • Одобрение: по словам чиновников Монетного двора, Дональд Трамп лично ознакомился с предложенными эскизами и одобрил именно этот дизайн.

Юридические лазейки и попытка выпустить 1 доллар в обращение

Федеральное законодательство США строго запрещает чеканить портреты живых (или недавно умерших) президентов на официальной оборотной валюте — с момента смерти лидера должно пройти не менее трёх лет. Однако администрация использует лазейки в законодательстве:

  • Коллекционное золото: поскольку 24-каратная золотая монета не является средством массового обращения, а выпускается в качестве коллекционного экземпляра (с очень ограниченным тиражом и стоимостью в несколько тысяч долларов), министр финансов Скотт Бессент обладает личными полномочиями единолично распорядиться о её чеканке без нарушения закона.
  • Оборотная монета номиналом 1 доллар: в то же время Белый дом продвигает идею выпуска массовой монеты номиналом 1 доллар с портретом Трампа. Член двухпартийной Консультативной комиссии по чеканке монет Дональд Скаринчи подчеркнул, что выпуск такой монеты будет прямым и грубым нарушением закона. В прошлом месяце его комиссия отказалась даже рассматривать этот проект, однако в администрации ищут способы обойти и этот запрет.

Эта инициатива, как и ожидалось, вызвала возмущение у оппонентов. Сенатор-демократ Джефф Меркли прокомментировал ситуацию следующим образом: «Свои изображения на монетах чеканят монархи и диктаторы, а не лидеры демократических стран. Этот шаг администрации Трампа — очередная попытка исказить истинный смысл 250-летия Америки».

Исторический прецедент 1926 года

Несмотря на критику в адрес монархических наклонностей, в истории известен один прецедент появления действующего президента США на памятной монете. В 1926 году, во время празднования 150-летия Декларации независимости, на коллекционной монете изобразили тогдашнего лидера-республиканца Калвина Кулиджа. Однако эксперты отмечают существенную разницу: тогда профиль Кулиджа был размещен на заднем плане и частично перекрывался большим профилем первого президента США Джорджа Вашингтона. Кроме того, эта монета вызвала такое общественное недовольство, что большую часть тиража впоследствии пришлось переплавить.

Брендирование государства именем президента

Монетный скандал — лишь часть гораздо более широкой тенденции. С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп развернул беспрецедентную для США кампанию по переименованию и брендированию государственных институтов. Его имя уже присвоено новым классам военных кораблей ВМС, правительственным визовым программам для состоятельных иностранцев, федеральным сберегательным счетам для детей и государственным медицинским веб-сайтам. Выпуск масштабной золотой монеты к ключевому историческому юбилею государства является еще одним, наиболее наглядным шагом к закреплению собственного бренда и наследия вопреки традиционным политическим нормам сдержанности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 4

Qwerty1999
20 марта 2026, 15:02
В США авторитаризм успешно побеждает демократию.
korvin29
20 марта 2026, 15:09
В Украине она уже побеждена.
Qwerty1999
20 марта 2026, 15:15
Новость об оплоте демократии — США.

Кстати, Зеленский не настаивает на печати денег с его профилем или переименования музеев, спорткомплексов или улиц в его честь — так что в Украине не все ещё потеряно.
JWT
20 марта 2026, 15:23
А чого не з епштейном?
