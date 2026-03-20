НБУ намеренно снижает курс гривны — эксперт

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2026, 13:35

НБУ намеренно снижает курс гривны — эксперт

Основатель группы макроэкономического анализа Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар прогнозирует плановую девальвацию гривны до 45,1 грн за доллар к концу 2026 года, называя масштабную распродажу валюты Национальным банком обычной технической процедурой. Несмотря на опасения населения, экономист уверяет, что реальные валютные резервы страны растут благодаря международной помощи, а паника на рынке является необоснованной. Об этом Кухар рассказал в Times of Ukraine.

Основатель группы макроэкономического анализа Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар прогнозирует плановую девальвацию гривны до 45,1 грн за доллар к концу 2026 года, называя масштабную распродажу валюты Национальным банком обычной технической процедурой.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Скрытая статистика и оборот валюты

По словам эксперта, действия Национального банка Украины (НБУ) по удержанию курса путем продажи долларов являются стандартной операционной деятельностью, которая не должна пугать граждан. Механизм выглядит следующим образом: западные партнеры предоставляют Украине значительные объемы финансовой помощи в долларах и евро, которая аккумулируется в своеобразном «кошельке» Министерства финансов на счетах в Нацбанке. Когда правительству нужна национальная валюта для выплаты заработной платы военным, финансирования строительства или текущих восстановительных работ, оно передает эти средства НБУ и получает взамен гривну. После этого регулятор продает полученную валюту компаниям-импортерам для закупки топлива, потребительских товаров и продукции военного назначения.

Кухар подчеркивает, что для рядовых граждан этот процесс проходит незаметно, поскольку из соображений безопасности полная статистика валютных операций правительства и НБУ не является общедоступной.

«Для рядового украинца это ничего не значит. Большинство операций по покупке иностранной валюты не отражается в открытой статистике», — пояснил он, добавив, что общество видит лишь объемы валюты, проданной Нацбанком, но не знает, сколько было получено от западных партнеров. Согласно его заявлениям, на самом деле резервы НБУ не уменьшаются, а наоборот — растут, и реальную картину можно увидеть только по итогам года.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и запланированная девальвация

На обычную рыночную коррекцию курса наложился ряд внешних макроэкономических шоков. В частности, речь идет о последствиях эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, что привело к резкому подорожанию энергоносителей на мировых рынках и высокой волатильности (резкому изменению) в валютной паре евро/доллар.

Однако главным фактором ослабления национальной валюты эксперт называет сознательную стратегию регулятора, реализуемую в условиях положительного платежного баланса. Цель такого шага — поддержка украинских экспортеров.

«Согласно нашему прогнозу, Национальный банк планирует девальвировать гривну в пределах от 42,5 до примерно 45−45,5 грн в течение этого года. Это девальвация на 5−7 %. Это делается для поддержки нашего экспорта. И это разумный шаг», — сказал экономист.

Учитывая текущие тенденции, Кухар не исключает, что к концу года курс доллара США будет фиксироваться на уровне 45,1 грн, а европейской валюты — около 55 грн. Ранее ситуацию на мировом и внутреннем валютных рынках также комментировал инвестиционный банкир Сергей Фурса, который делился своими соображениями относительно целесообразности скупки иностранной валюты на фоне усиления глобальной долларовой инфляции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами