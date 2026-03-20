НБУ намеренно снижает курс гривны — эксперт

Основатель группы макроэкономического анализа Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар прогнозирует плановую девальвацию гривны до 45,1 грн за доллар к концу 2026 года, называя масштабную распродажу валюты Национальным банком обычной технической процедурой. Несмотря на опасения населения, экономист уверяет, что реальные валютные резервы страны растут благодаря международной помощи, а паника на рынке является необоснованной. Об этом Кухар рассказал в Times of Ukraine.

Скрытая статистика и оборот валюты

По словам эксперта, действия Национального банка Украины (НБУ) по удержанию курса путем продажи долларов являются стандартной операционной деятельностью, которая не должна пугать граждан. Механизм выглядит следующим образом: западные партнеры предоставляют Украине значительные объемы финансовой помощи в долларах и евро, которая аккумулируется в своеобразном «кошельке» Министерства финансов на счетах в Нацбанке. Когда правительству нужна национальная валюта для выплаты заработной платы военным, финансирования строительства или текущих восстановительных работ, оно передает эти средства НБУ и получает взамен гривну. После этого регулятор продает полученную валюту компаниям-импортерам для закупки топлива, потребительских товаров и продукции военного назначения.

Кухар подчеркивает, что для рядовых граждан этот процесс проходит незаметно, поскольку из соображений безопасности полная статистика валютных операций правительства и НБУ не является общедоступной.

«Для рядового украинца это ничего не значит. Большинство операций по покупке иностранной валюты не отражается в открытой статистике», — пояснил он, добавив, что общество видит лишь объемы валюты, проданной Нацбанком, но не знает, сколько было получено от западных партнеров. Согласно его заявлениям, на самом деле резервы НБУ не уменьшаются, а наоборот — растут, и реальную картину можно увидеть только по итогам года.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и запланированная девальвация

На обычную рыночную коррекцию курса наложился ряд внешних макроэкономических шоков. В частности, речь идет о последствиях эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, что привело к резкому подорожанию энергоносителей на мировых рынках и высокой волатильности (резкому изменению) в валютной паре евро/доллар.

Однако главным фактором ослабления национальной валюты эксперт называет сознательную стратегию регулятора, реализуемую в условиях положительного платежного баланса. Цель такого шага — поддержка украинских экспортеров.

«Согласно нашему прогнозу, Национальный банк планирует девальвировать гривну в пределах от 42,5 до примерно 45−45,5 грн в течение этого года. Это девальвация на 5−7 %. Это делается для поддержки нашего экспорта. И это разумный шаг», — сказал экономист.

Учитывая текущие тенденции, Кухар не исключает, что к концу года курс доллара США будет фиксироваться на уровне 45,1 грн, а европейской валюты — около 55 грн. Ранее ситуацию на мировом и внутреннем валютных рынках также комментировал инвестиционный банкир Сергей Фурса, который делился своими соображениями относительно целесообразности скупки иностранной валюты на фоне усиления глобальной долларовой инфляции.