«Резерв+» приостановит работу: Минобороны предупреждает о временных ограничениях в работе сервисов

Министерство обороны Украины сообщило о проведении плановых технических работ в реестре «Оберег» . В этой связи пользователи приложения «Резерв+» временно не смогут воспользоваться рядом онлайн-услуг.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

График ограничений

Технические мероприятия продлятся 12 часов:

Начало: 20 марта в 21:00.

Завершение: 21 марта в 09:00.

В этот промежуток времени в приложении «Резерв+» невозможно:

Получите любые электронные услуги.

Обновить «Резерв ID» (электронный военно-учетный документ).

Как подготовиться: загрузите документ заранее

Чтобы ваш электронный военный билет оставался доступен даже во время технических работ, Минобороны советует заранее сохранить его копию на телефон.

Инструкция по загрузке PDF-версии:

Откройте приложение «Резерв+».

На главном экране нажмите значок «+».

Выберите «Загрузить PDF».

Когда все заработает?

Все сервисы вернутся в привычный режим работы сразу после завершения технических мероприятий — в 09:00 утра 21 марта.