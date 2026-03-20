Министерство обороны Украины сообщило о проведении плановых технических работ в реестре «Оберег». В этой связи пользователи приложения «Резерв+» временно не смогут воспользоваться рядом онлайн-услуг.
«Резерв+» приостановит работу: Минобороны предупреждает о временных ограничениях в работе сервисов
График ограничений
Технические мероприятия продлятся 12 часов:
- Начало: 20 марта в 21:00.
- Завершение: 21 марта в 09:00.
В этот промежуток времени в приложении «Резерв+» невозможно:
- Получите любые электронные услуги.
- Обновить «Резерв ID» (электронный военно-учетный документ).
Как подготовиться: загрузите документ заранее
Чтобы ваш электронный военный билет оставался доступен даже во время технических работ, Минобороны советует заранее сохранить его копию на телефон.
Инструкция по загрузке PDF-версии:
- Откройте приложение «Резерв+».
- На главном экране нажмите значок «+».
- Выберите «Загрузить PDF».
Когда все заработает?
Все сервисы вернутся в привычный режим работы сразу после завершения технических мероприятий — в 09:00 утра 21 марта.
Источник: Минфин
