Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает системную работу по защите инвесторов и информированию общественности о потенциально опасных финансовых проектах. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.
Нацкомиссия обновила список SCAM-проектов: кто попал в список
В список добавлены следующие сомнительные инвестиционные проекты:
- «EXT Ltd»;
- «Universal Group».
Обновленный список содержит уже 464 проекта, по которым существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Их можно просмотреть на официальном сайте Нацкомиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Также обратите внимание на обычные признаки рисковых инвестиций.
