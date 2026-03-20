Нацкомиссия обновила список SCAM-проектов: кто попал в список

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает системную работу по защите инвесторов и информированию общественности о потенциально опасных финансовых проектах. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

В список добавлены следующие сомнительные инвестиционные проекты:

«EXT Ltd»;

«Universal Group».

Обновленный список содержит уже 464 проекта, по которым существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Их можно просмотреть на официальном сайте Нацкомиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Также обратите внимание на обычные признаки рисковых инвестиций.