Пенсионный фонд Украины призывает граждан заранее позаботиться о переводе сведений о трудовой деятельности в электронную форму. Однако специалисты отмечают, что перед сканированием документов крайне важно провести их предварительный аудит и исправить возможные ошибки.
Цифровая трудовая книжка: Пенсионный фонд предоставил подробную инструкцию по оцифровке документов
Ниже представлен полный перечень практических советов от ПФУ по проверке и оцифровке вашей трудовой книжки.
Аудит первой страницы
На что необходимо обратить внимание:
- фамилия, имя и отчество должны быть указаны полностью, без сокращения;
- при смене фамилии прежняя фамилия должна быть зачеркнута одной чертой и рядом записана новая;
- на внутренней стороне обложки обязательно должна указываться информация о документе, на основании которого исправлена запись, его реквизиты, номер и дата выдачи. Эта информация должна быть заверена подписью лица, уполномоченного учреждением, и печатью.
Обязательные реквизиты:
- дата рождения;
- подпись владельца трудовой книжки;
- подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек на предприятии;
- наличие печати предприятия (или отдела кадров), на котором заполнялась трудовая книжка.
Проверка раздела «Сведения о работе»
Проверяем все записи о принятии/увольнении в разделе «Сведения о работе»:
- в записях должна указываться дата начала выполнения работы;
- полное наименование предприятия, организации или учреждения;
- название должности или профессии;
- номера и даты приказов о принятии/увольнении;
- если за время работы название предприятия изменялось, то отдельной строкой должна быть сделана запись о переименовании с указанием распорядительного акта, его даты и номера;
- записи об увольнении или переводе должны быть осуществлены в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью закона;
- записи об увольнении должны быть удостоверены печатью.
Подача документов на вебпортал ПФУ
Если аудит не выявил недостатки, через вебпортал Пенсионного фонда Украины можно подать сканкопии следующих документов:
- трудовая книжка;
- документы о получении образования;
- военный билет;
- свидетельство о рождении ребенка для женщин;
- трудовые договоры;
- справки периоды работы при отсутствии трудовой книжки.
Как проверить свою электронную трудовую книжку?
Застрахованное лицо может увидеть результаты оцифровки в личном кабинете на вебпортале ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».
Алгоритм действий:
- В левом боковом меню выберите пункт Электронная трудовая книжка.
- Нажмите кнопку «Данные ЭТК» и перейдите на вкладку «Оцифрованная ЭТК».
- Во вкладке «Скан-копии трудовой книжки» вы найдете все загруженные документы, предоставленные для оцифровки вашего стажа.
Источник: Минфин
