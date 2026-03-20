Цифровая трудовая книжка: Пенсионный фонд предоставил подробную инструкцию по оцифровке документов

Пенсионный фонд Украины призывает граждан заранее позаботиться о переводе сведений о трудовой деятельности в электронную форму. Однако специалисты отмечают, что перед сканированием документов крайне важно провести их предварительный аудит и исправить возможные ошибки.

Ниже представлен полный перечень практических советов от ПФУ по проверке и оцифровке вашей трудовой книжки.

Аудит первой страницы

На что необходимо обратить внимание:

  • фамилия, имя и отчество должны быть указаны полностью, без сокращения;
  • при смене фамилии прежняя фамилия должна быть зачеркнута одной чертой и рядом записана новая;
  • на внутренней стороне обложки обязательно должна указываться информация о документе, на основании которого исправлена запись, его реквизиты, номер и дата выдачи. Эта информация должна быть заверена подписью лица, уполномоченного учреждением, и печатью.

Обязательные реквизиты:

  • дата рождения;
  • подпись владельца трудовой книжки;
  • подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек на предприятии;
  • наличие печати предприятия (или отдела кадров), на котором заполнялась трудовая книжка.

Проверка раздела «Сведения о работе»

Проверяем все записи о принятии/увольнении в разделе «Сведения о работе»:

  • в записях должна указываться дата начала выполнения работы;
  • полное наименование предприятия, организации или учреждения;
  • название должности или профессии;
  • номера и даты приказов о принятии/увольнении;
  • если за время работы название предприятия изменялось, то отдельной строкой должна быть сделана запись о переименовании с указанием распорядительного акта, его даты и номера;
  • записи об увольнении или переводе должны быть осуществлены в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью закона;
  • записи об увольнении должны быть удостоверены печатью.

Подача документов на вебпортал ПФУ

Если аудит не выявил недостатки, через вебпортал Пенсионного фонда Украины можно подать сканкопии следующих документов:

  • трудовая книжка;
  • документы о получении образования;
  • военный билет;
  • свидетельство о рождении ребенка для женщин;
  • трудовые договоры;
  • справки периоды работы при отсутствии трудовой книжки.

Как проверить свою электронную трудовую книжку?

Застрахованное лицо может увидеть результаты оцифровки в личном кабинете на вебпортале ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».

Алгоритм действий:

  • В левом боковом меню выберите пункт Электронная трудовая книжка.
  • Нажмите кнопку «Данные ЭТК» и перейдите на вкладку «Оцифрованная ЭТК».
  • Во вкладке «Скан-копии трудовой книжки» вы найдете все загруженные документы, предоставленные для оцифровки вашего стажа.
