Цифровая трудовая книжка: Пенсионный фонд предоставил подробную инструкцию по оцифровке документов

Пенсионный фонд Украины призывает граждан заранее позаботиться о переводе сведений о трудовой деятельности в электронную форму. Однако специалисты отмечают, что перед сканированием документов крайне важно провести их предварительный аудит и исправить возможные ошибки.

Ниже представлен полный перечень практических советов от ПФУ по проверке и оцифровке вашей трудовой книжки.

Аудит первой страницы

На что необходимо обратить внимание:

фамилия, имя и отчество должны быть указаны полностью, без сокращения;

при смене фамилии прежняя фамилия должна быть зачеркнута одной чертой и рядом записана новая;

на внутренней стороне обложки обязательно должна указываться информация о документе, на основании которого исправлена запись, его реквизиты, номер и дата выдачи. Эта информация должна быть заверена подписью лица, уполномоченного учреждением, и печатью.

Обязательные реквизиты:

дата рождения;

подпись владельца трудовой книжки;

подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек на предприятии;

наличие печати предприятия (или отдела кадров), на котором заполнялась трудовая книжка.

Проверка раздела «Сведения о работе»

Проверяем все записи о принятии/увольнении в разделе «Сведения о работе»:

в записях должна указываться дата начала выполнения работы;

полное наименование предприятия, организации или учреждения;

название должности или профессии;

номера и даты приказов о принятии/увольнении;

если за время работы название предприятия изменялось, то отдельной строкой должна быть сделана запись о переименовании с указанием распорядительного акта, его даты и номера;

записи об увольнении или переводе должны быть осуществлены в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью закона;

записи об увольнении должны быть удостоверены печатью.

Подача документов на вебпортал ПФУ

Если аудит не выявил недостатки, через вебпортал Пенсионного фонда Украины можно подать сканкопии следующих документов:

трудовая книжка;

документы о получении образования;

военный билет;

свидетельство о рождении ребенка для женщин;

трудовые договоры;

справки периоды работы при отсутствии трудовой книжки.

Как проверить свою электронную трудовую книжку?

Застрахованное лицо может увидеть результаты оцифровки в личном кабинете на вебпортале ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».

Алгоритм действий: