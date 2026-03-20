Национальная полиция Украины начала масштабную операцию по документированию схем присвоения государственных денег, которые предназначались для лечения граждан в рамках Программы медицинских гарантий. По предварительным данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству, может достигать сотен миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Махинации на здоровье: Нацполиция раскрыла схему хищения сотен миллионов бюджетных средств
Преступная схема
Злоумышленники наживались на здоровье украинцев, используя два основных метода:
- Фиктивные медицинские услуги: деньги из бюджета списывались на лечение, которое фактически не предоставлялось.
- Манипуляции в ЕСОЗ: данные в электронной системе здравоохранения подделывались для создания видимости выполнения медицинских программ.
Следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований работают в разных регионах страны. Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине
Какое наказание грозит причастным?
Досудебное расследование ведется сразу по шести статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых:
- Присвоение и растрата имущества (ст. 191).
- Злоупотребление властью (ст. 364).
- Служебный подлог (ст. 366).
- Вмешательство в работу автоматизированных систем (ст. 362).
- Легализация (отмывание) доходов (ст. 209).
Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время продолжаются следственные действия. В Нацполиции обещают обнародовать дополнительные детали впоследствии.
Источник: Минфин
