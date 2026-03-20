українська
20 марта 2026, 11:15 Читати українською

В Украине стартовала программа «Кэшбэк на топливо»: как получить

В Украине стартовала программа частичного возмещения стоимости автомобильного топлива для физических лиц, которая позволит возвращать до 1000 гривен в месяц при условии безналичных расчетов на АЗС. Ранее эту инициативу представила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Дифференцированные ставки и лимиты выплат

Механизм предусматривает различные проценты компенсации в зависимости от типа продукта: 15% будет возвращаться за покупку дизельного топлива, 10% — за бензин и всего 5% — за автогаз.

По расчетам чиновников, такое распределение позволит водителям экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре. Однако общая сумма возмещения строго ограничена: один потребитель сможет получить не более 1000 гривен кэшбэка в месяц. Программа является временной и будет действовать до 1 мая текущего года как часть уже существующего проекта «Национальный кэшбэк».

Механизм начисления и целевое использование

Для граждан, которые уже являются активными пользователями «Национального кэшбэка», алгоритм не меняется: компенсация будет начисляться автоматически при осуществлении безналичной оплаты на заправках, присоединившихся к программе. Новым участникам придется пройти стандартную бюрократическую процедуру: открыть специальную карту в одном из банков-партнеров и выбрать ее в государственном приложении «Дія» для проведения расчетов и получения выплат.

Свободно распоряжаться накопленными средствами или снять их наличными невозможно. Использование кэшбэка строго регламентировано: деньги можно направлять исключительно на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, покупку продуктов отечественного производства и книг, оплату почтовых расходов или перечислять на нужды Вооруженных Сил Украины.

Альтернатива снижению налогов и рекордный импорт

Поскольку эта инициатива будет финансироваться за счет имеющихся бюджетных средств, чиновники дали понять: снижать базовую налоговую нагрузку на топливо — акцизный сбор или налог на добавленную стоимость (НДС) — государство пока не планирует.

Избежать ценовых шоков на заправочных станциях пока помогают предварительные закупки трейдеров. В прошлом месяце объемы импорта бензина в Украину выросли на 18% и достигли 190 тысяч тонн, что в 2,4 раза превышает показатели февраля прошлого года. Высокие показатели импорта во второй половине января и в феврале не только устранили признаки дефицита, которые начали появляться в начале года, но и позволили компаниям сформировать определенный запас топлива еще до начала кризиса на Ближнем Востоке.

Плановое повышение акцизов на фоне «кэшбэка»

Щедрость правительства в виде выплаты 1000 гривен кэшбэка происходит на фоне планомерного усиления налогового давления на водителей. С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу очередной этап повышения акцизов на топливо: ставка на бензин выросла с 271,7 до 300,8 евро за 1000 литров, на дизель — с 215,7 до 253,8 евро, а на сжиженный газ — с 173 до 198 евро. Этот график подорожания был заложен в законе № 11256−2, принятом еще летом 2024 года под предлогом имплементации европейских норм, и предусматривает дальнейшее ежегодное повышение ставок вплоть до 2028 года. Кроме того, в конце февраля 2026 года мировые цены на нефть стремительно пошли вверх из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном, что создает дополнительное инфляционное давление на розничные цены на украинских АЗС.

Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
EconomistPetya
20 марта 2026, 11:18
Спасибо Зеленскому за то, что выручает свое племя в тяжелое время.

Если бы не он, то страна жила бы намного хуже.
Moonlighter
20 марта 2026, 12:07
Выздоравливай.
spamer4life
20 марта 2026, 12:46
Сарказм?
Андрій М***к
20 марта 2026, 11:30
В Асвтрії знижують акциз в ЗЕ!потужностані…даві їх вова©
KingSalmon
20 марта 2026, 13:16
Краще б дали кожному власнику ДВЗ-авто сертифікат на місяць безкоштовного проїзду громадським транспортом :)
Менше їздиш — менше витрачаєш пального — менше пального Україна імпортує та не виводить шалені гроші за кордон, збагачуючи країни з нафтовою та нафтопереробною промисловістю.

