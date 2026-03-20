Нефть дешевеет: США и союзники объединяют усилия по разблокированию Ормузского пролива

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2026, 8:33 Читати українською

Нефть дешевеет: США и союзники объединяют усилия по разблокированию Ормузского пролива

Мировые цены на нефть снизились в пятницу, 20 марта, на фоне готовности ведущих стран Европы и Японии присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормужском проливе. Параллельно США объявили о ряде шагов, направленных на увеличение предложения сырья на рынке. Об этом сообщает Reuters.

Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Динамика рынка

По состоянию на утро пятницы, стоимость основных эталонных сортов нефти продемонстрировала падение:

  • Фьючерсы на Brent снизились на $1,36 (1,3%) — до $107,29 за баррель.
  • Американская нефть WTI упала на $1,92 (2%) — до $94,22.

Несмотря на пятничное понижение, по итогам недели Brent готовится закрыться в плюсе на 4% из-за недавних ударов по нефтегазовым объектам стран Персидского залива. Вместо этого WTI зафиксирует первое недельное падение за последний месяц (более 4%).

Стратегические шаги США и союзников

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерениях обуздать цены с помощью двух инструментов:

  • Снятие санкций с иранской нефти, заблокированной в танкерах.
  • Возможен дополнительный выпуск нефти из Стратегического нефтяного резерва США.

Важным сигналом для рынка стало совместное заявление Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии. Страны выразили готовность содействовать безопасному проходу танкеров через Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового экспорта нефти и СПГ.

Также президент США Дональд Трамп отметил, что призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от повторных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана для деэскалации.

Внутренние ресурсы: добыча в США растет

Дополнительным фактором давления на цены стали новости из Северной Дакоты (третьего по величине нефтедобывающего штата США). Регуляторы ожидают роста добычи уже в этом месяце, благодаря перезапуску неактивных скважин и ослаблению зимних ограничений. Впрочем, темпы будут зависеть от того, будут ли цены на нефть достаточно высокими для привлечения новых бюджетов нефтяных гигантов.

Мнение аналитиков

Приянка Сачдева, старший аналитик Phillip Nova, отмечает, что рынок начал сбрасывать так называемую «военную премию», когда мировые лидеры заговорили о воздержании. Однако она предупреждает:

«Ущерб уже нанесен. Даже если удастся договориться о безопасном проходе через Ормузский пролив, полное восстановление логистики займет очень много времени. Любой новый прямой удар по инфраструктуре снова резко толкнет цены вверх».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает KKkkros и 14 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами