Нефть дешевеет: США и союзники объединяют усилия по разблокированию Ормузского пролива

Мировые цены на нефть снизились в пятницу, 20 марта, на фоне готовности ведущих стран Европы и Японии присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормужском проливе. Параллельно США объявили о ряде шагов, направленных на увеличение предложения сырья на рынке. Об этом сообщает Reuters.

Динамика рынка

По состоянию на утро пятницы, стоимость основных эталонных сортов нефти продемонстрировала падение:

Фьючерсы на Brent снизились на $1,36 (1,3%) — до $107,29 за баррель.

Американская нефть WTI упала на $1,92 (2%) — до $94,22.

Несмотря на пятничное понижение, по итогам недели Brent готовится закрыться в плюсе на 4% из-за недавних ударов по нефтегазовым объектам стран Персидского залива. Вместо этого WTI зафиксирует первое недельное падение за последний месяц (более 4%).

Стратегические шаги США и союзников

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерениях обуздать цены с помощью двух инструментов:

Снятие санкций с иранской нефти, заблокированной в танкерах.

Возможен дополнительный выпуск нефти из Стратегического нефтяного резерва США.

Важным сигналом для рынка стало совместное заявление Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии. Страны выразили готовность содействовать безопасному проходу танкеров через Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового экспорта нефти и СПГ.

Также президент США Дональд Трамп отметил, что призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от повторных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана для деэскалации.

Внутренние ресурсы: добыча в США растет

Дополнительным фактором давления на цены стали новости из Северной Дакоты (третьего по величине нефтедобывающего штата США). Регуляторы ожидают роста добычи уже в этом месяце, благодаря перезапуску неактивных скважин и ослаблению зимних ограничений. Впрочем, темпы будут зависеть от того, будут ли цены на нефть достаточно высокими для привлечения новых бюджетов нефтяных гигантов.

Мнение аналитиков

Приянка Сачдева, старший аналитик Phillip Nova, отмечает, что рынок начал сбрасывать так называемую «военную премию», когда мировые лидеры заговорили о воздержании. Однако она предупреждает:

«Ущерб уже нанесен. Даже если удастся договориться о безопасном проходе через Ормузский пролив, полное восстановление логистики займет очень много времени. Любой новый прямой удар по инфраструктуре снова резко толкнет цены вверх».