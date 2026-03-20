20 марта 2026, 8:01 Читати українською

Meta переманивает блоггеров: Facebook предлагает бонусы до $3 000 за переход с TikTok, YouTube или Instagram

Компания Meta начинает масштабную кампанию по переманиванию популярных криэйторов на свою основную платформу — Facebook. Новая инициатива под названием Creator Fast Track обещает солидные денежные выплаты блоггерам, которые уже имеют большую аудиторию в TikTok, YouTube или Instagram. Об этом сообщает Engadget.

Главная цель программы — привлечь топовые таланты к обновленной системе монетизации Facebook, которая выплачивает деньги на основе просмотров и привлеченности в Reels, Stories и обычных сообщениях.

Сколько платит Meta за переезд?

В рамках программы Fast Track компания предлагает ежемесячные фиксированные бонусы в течение первых трех месяцев:

  • $1 000 в месяц — для авторов, имеющих от 100 000 подписчиков на других платформах.
  • $3 000 в месяц — для тех, чья аудитория превышает 1 миллион подписчиков.

Условия получения средств достаточно лояльны:

  • Необходимо публиковать минимальное количество Reels ежемесячно.
  • Не обязательно добиваться конкретных показателей по просмотрам для получения именно этого бонуса.
  • Не обязательно создавать эксклюзивный контент — можно дублировать свои видео из других соцсетей.
  • Кроме видео Facebook также монетизирует тексты и фото.

Бонус за «хлопоты», а не постоянная зарплата

Вице-президент Meta из продуктов для креаторов Яир Ливне в интервью Engadget пояснил, что эти выплаты следует рассматривать как «компенсацию за хлопоты, связанные с переходом на новую платформу».

Компания надеется, что через три месяца авторы успеют наладить работу, а алгоритмы Facebook помогут им получить охват. Впоследствии основной доход приносит стандартная программа монетизации контента, а не фиксированные бонусы. В отличие от предыдущих попыток Meta новая система не является «фондом» с ограниченным бюджетом, где авторы конкурируют друг с другом за доллары — выплаты базируются сугубо на индивидуальных результатах.

Реально ли там заработать?

Несмотря на то, что монетизация в Facebook долгое время была «секретом для своих», цифры за 2025 год впечатляют: $3 миллиарда — сумма, которую Meta выплатила авторам в Facebook за прошлый год (новый рекорд сети).

Один из авторов политических новостей сообщил, что заработал $250 тысяч только за январь. Остальные издатели рассчитывают получить от шести- до семизначных сумм по итогам года.

Пользователи Reddit (r/passiveincome) все чаще сообщают о ежемесячных доходах на уровне пятизначных сумм — от $10 тысяч и более.

В настоящее время программа работает по приглашениям, однако благодаря Fast Track Meta планирует открыть ее для более широкого круга профессиональных блоггеров.

Напомним

«Минфин» писал, что компания Meta начала процесс выплат украинским авторам контента, расширяя возможности заработка на своей платформе. В январе 2026 года первые денежные поступления получили пользователи, аудитория которых составляет от 5 до 10 тысяч подписчиков. Это свидетельствует о полноценном запуске монетизационных инструментов для украинского сегмента соцсети.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
