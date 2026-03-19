Кабмин выделяет 7,7 млрд грн на жилье для переселенцев с оккупированных территорий

Кабинет Министров выделил дополнительные 7,7 млрд грн на финансирование жилищных программ для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Средства распределены по двум ключевым направлениям: поддержка ветеранов и строительство социального жилья.

«є Восстановление» для переселенцев с ВТО: 6,6 млрд грн

Львиная доля финансирования — 6,6 млрд грн — направлена на реализацию программы «Восстановление» для ВПЛ, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях (ТОТ).

Ключевые детали программы:

  • Кто получит более 3 300 семей, имеющих статус участника боевых действий (УБД) или лиц с инвалидностью в результате войны.
  • Сумма помощи: государство предоставляет жилищные ваучеры на сумму 2 млн. грн. на одного человека или семью.
  • На что можно потратить: приобретение жилья на первичном или вторичном рынках, уплата первого взноса по ипотеке или погашение кредита на новостройку.

Как подать заявку

Сейчас регистрация доступна через приложение «Дия». В ближайшее время возможность подачи документов появится в ЦНАПах и через нотариусов. Подробные условия можно найти по ссылке.

Социальная аренда для мариупольцев: 1,1 млрд грн

Второе направление — это финансирование строительства социального арендного жилья. На эти нужды выделено 1,1 млрд грн.

Целевая группа: мариупольцы, потерявшие жилье в результате боевых действий и оккупации города. Собственные дома на условиях льготной аренды смогут получить 505 семей переселенцев из Мариуполя.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
