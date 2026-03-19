Оружие и хакеры: валютные доходы Северной Кореи взлетели до максимума за 8 лет

Валютные доходы Северной Кореи подскочили к самым высоким показателям за последние восемь лет. По данным разведки США, главными двигателями этого роста стали масштабные поставки вооружения в Россию для войны против Украины и успешные глобальные кибератаки. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно ежегодному докладу Офиса директора национальной разведки США (ODNI), обнародованному в среду, 18 марта, КНДР удалось фактически нивелировать влияние жестких международных санкций, введенных в 2018 году.

Киберпреступность как государственный бизнес

Северная Корея ежегодно зарабатывает минимум $1 млрд благодаря незаконным операциям в киберпространстве. Эти средства напрямую направляются на финансирование армии и разработку новейших ракетных и ядерных технологий Ким Чен Ина.

Разведка США выделяет несколько ключевых методов:

Армия хакеров: специальные подразделения сосредоточены на похищении средств (в том числе криптовалют) и промышленном шпионаже, чтобы восполнить пробелы в собственных оружейных программах.

ИТ-работники под прикрытием: КНДР мобилизовала тысячи специалистов, работающих по всему миру по поддельным документам. Они устраиваются в ничего не подозревающие компании, чтобы получать доступ к финансам и секретным данным.

Обход санкций: Пхеньян стал «чрезвычайно изощренным» в методах обхода мер безопасности, что делает его киберпрограммой одной из самых адаптивных в мире.

Альянс с Кремлем

Кроме хакерства, мощным источником дохода стало военное сотрудничество с Москвой. По оценкам экспертов, Северная Корея поставила России оружия и направила войск на общую сумму около $14 млрд для поддержки войны против Украины.

Этот альянс дает Ким Чен Ыну не только деньги:

Боевой опыт: северокорейские военные получают реальный опыт ведения современной войны 21 века.

Технологический обмен: россия предоставляет КНДР доступ к военным технологиям, которые помогают совершенствовать северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные достичь материковой части США.

Угроза мирового уровня

В докладе говорится, что санкции постепенно теряют свою эффективность, поскольку КНДР построила устойчивые и трудноконтролируемые потоки доходов. Готовность режима использовать свои асимметричные возможности для атак на Южную Корею, Японию и США представляет «значительную угрозу» региональной и глобальной стабильности.

Пхеньян остается непоколебимым в своем стремлении расширять ядерный арсенал, что подтверждается частыми испытаниями и активным развитием мощностей по обогащению урана.