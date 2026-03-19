В Индии на алмазную биржу позвали священника, чтобы оживить торговлю камнями

Мировая алмазная индустрия стоимостью $80 млрд переживает один из самых серьезных кризисов за всю историю, пишет Bloomberg. Спрос снижается, дешевеют как сырье, так и обработанные камни, а участники рынка все меньше верят в быстрое восстановление.

Священник в помощь

Кризис наглядно проявляется в индийском Сурате — ключевом центре мировой огранки, где девять из десяти алмазов проходят обработку перед отправкой на рынки от Дубая до Манхэттена. Построенная как символ будущего отрасли алмазная биржа стоимостью $350 млн и площадью больше Пентагона сегодня практически пустует.

Из 4700 офисов с момента открытия в 2023 году работают лишь около 250, сообщил представитель площадки. Центральный коридор, предназначенный для сделок, пуст, двери закрыты, а кафе так и остались недостроенными. Некоторые владельцы уже пытаются продать помещения.

По данным Bloomberg, в попытке оживить торговлю власти даже пригласили священника, чтобы благословить комплекс. Предприниматель Тхакарши Бхаи Лодалия, строивший бизнес 25 лет и ранее нанимавший 35 сотрудников, был вынужден закрыть производство после падения заказов.

«Я вложил все свои сбережения, и однажды просто не осталось денег, чтобы продолжать», — сказал он.

Причины падения

Среди ключевых факторов агентство выделяет резкое снижение спроса, прежде всего в Китае, который ранее был одним из главных драйверов рынка роскоши. Падение оказалось настолько сильным, что непроданные камни на сотни миллионов долларов возвращаются в Индию.

Дополнительное давление оказывает рост сегмента синтетических алмазов: они визуально и химически идентичны натуральным, но значительно дешевле. По данным BriteCo, в США с января по август 2025 года такие камни использовались почти в половине проданных обручальных колец. На этом фоне De Beers в прошлом году теряла почти $1,5 млн в день.

Ситуацию усугубляют геополитические факторы. Санкции против россии, на которую приходится значительная доля мировых поставок, усложнили цепочки и увеличили издержки. Давление усиливают торговые тарифы США и конфликт на Ближнем Востоке. Одновременно рекордные цены на золото отвлекают спрос от ювелирных изделий в пользу слитков и монет. В результате цены на сырье снизились более чем на 40% от пиковых значений, дешевеют и обработанные камни.

Динеш Бхай Д. Патель, брокер по продаже алмазов в Сурате с почти полувековым опытом, отметил, что раньше после кризисов рынок восстанавливался в течение нескольких месяцев. «На этот раз все по-другому. Я никогда ничего подобного не видел», — сообщил Патель.

Крупнейший игрок отрасли De Beers теряет контроль над рынком и несет убытки, а ее материнская компания Anglo American рассматривает возможность выхода из бизнеса. Попытки De Beers и АЛРОСА поддержать цены через ограничение предложения были нивелированы ростом добычи в Анголе, которая начала продавать алмазы по более низким рыночным ценам.

Кризис затрагивает не только компании, но и целые экономики. В Ботсване, сильно зависящей от алмазов, падают доходы бюджета. В Антверпене объем торговли резко сократился. В Индии предприятия закрываются, сотрудники теряют работу, а бизнес переходит к модели закупок по мере необходимости, чтобы минимизировать потери на падающем рынке.

Что дальше

Участники отрасли не ожидают быстрого восстановления. Ювелиры, ранее закупавшие камни оптом, теперь приобретают их только под конкретные заказы, избегая накопления запасов. «Они не хотят держать запасы. Иначе они понесут убытки», — говорит предприниматель Манодж Борда, владелец алмазного бизнеса во втором поколении.

Многие фабрики в Сурате переходят на производство синтетических камней. Если раньше ценность алмазов основывалась на их редкости, то теперь лаборатории от Сурата до Шэньчжэня способны воспроизводить аналогичные камни примерно за шесть недель, трансформируя отрасль, в которой в Индии занято около миллиона человек.

Борда управляет двумя производствами натуральных алмазов и подразделением по выращенным камням. По его словам, еще два года назад цеха были полностью загружены, тогда как сейчас значительная часть рабочих мест пустует. Около 800 сотрудников покинули производство, оставив около 5000 работников.

«Я удивлюсь, если рынок восстановится», — сказал он.