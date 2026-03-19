Ставки остались без изменений: ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 2,15%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в шестой раз подряд принял решение сохранить базовую процентную ставку. Она составляет 2,15%, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора. На том же уровне остались и ставки по маржинальным кредитам и депозитная ставка. Они составляют 2,4% и 2% соответственно.

Прогноз по инфляции пересмотрен

Эксперты ЕЦБ пересмотрели прогноз по инфляции на 2026 и 2027 год. Он был повышен с 1,9%, ожидаемых в декабре, до 2,6% и с 1,8% до 2% соответственно. Они ожидают, что в 2028 году инфляция будет на уровне 2,1%.

Пересмотрен был и прогноз по росту экономики: на 2026 год — с 1,2% до 0,9%, на 2027 год с 1,4% до 1,3%, а в 2028 году он может составить 1,4%.

Ранее представители ЕЦБ на заседании совета управляющих по денежно-кредитной политике признавали риски, связанные с ростом цен на нефть на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, и обещали принять меры, если сочтут, что существует возможность роста инфляции.

При этом там также заявили, что необходимости делать немедленные шаги нет, и призывали к взвешенному анализу в ожидании фиксации цен на энергоносители.

Влияние войны на ближнем Востоке

При этом в пресс-релизе ЕЦБ отмечает, что война на ближнем Востоке может оказать влияние на краткосрочную инфляцию из-за повышения цен на энергоносители.

При этом объем влияния среднесрочных последствий будет зависеть как от интенсивности и продолжительности конфликта, так и от того, как цены на энергоносители повлияют на потребительские цены и экономику.