Бизнес сможет получить за поврежденное имущество до 30 млн гривен

Кабмин принял решение о расширении программы страхования военных рисков для бизнеса, увеличив размеры компенсаций и упростив условия получения поддержки. По направлению возмещения за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах предельную сумму компенсации повысили с 10 млн грн до 30 млн грн. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Какие решения приняты

Кабмин также:

отменил норму, которая уменьшала размер компенсации на сумму ранее полученного государственного пособия;

предприятиям разрешили уточнять уже поданные заявки до 1 мая 2026 года, в частности, увеличивать сумму убытков или добавлять другое имущество.

Правительство также расширило возможности компенсации страховой премии:

максимальная сумма повышена с 1 млн грн до 3 млн грн;

подать заявку на компенсацию можно уже через 31 день после заключения договора страхования;

если страховая премия выплачивается по частям — компенсация также будет выплачиваться поэтапно.

По словам Премьер-министра Юлии Свириденко, с начала действия программы, с 1 января 2026 года, уже есть первые результаты.

По направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество бизнес подал 52 заявления, из которых 20 уже подтверждено на 166,5 млн грн. По направлению компенсации страховой премии подано 21 заявление.