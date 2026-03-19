НБУ установил курсы валют на пятницу: доллар подорожал на 6 копеек

Национальный банк установил новые курсы валют на пятницу, 20 марта. Доллар подорожал на 6 копеек, а евро подешевел на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В пятницу НБУ установил такой курс доллара: 43,96 грн. Это на 6 копеек больше, чем в четверг (43,90 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 50,50 грн, что на 2 копейки меньше, чем в четверг (50,52 грн).

Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).

