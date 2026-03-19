Эксперт предупреждает: дизель в Украине может взлететь до 90 гривен

Уже на следующей неделе водители могут увидеть цену в 90 грн за литр дизельного топлива на табло украинских АЗС. Причина такого резкого скачка — зависимость Европы от импорта с Ближнего Востока. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Что будет с ценами

Стоимость дизтоплива на лондонской бирже ICE превысила 1300 долларов за тонну. Это влияет на себестоимость дизеля на украинской границе: около 80 грн за литр, отметил эксперт. «С границы его нужно довезти, например, до Киева. Это еще 2 гривны. Затем плюс расходы, плюс налоги, плюс какая-то прибыль. Поэтому, я думаю, что за неделю цена может подняться до 90 гривен», — сказал Куюн, добавив, что ситуация может меняться в зависимости от событий на Ближнем Востоке.

По словам эксперта, такой стремительный рост цен на дизель связан, прежде всего, с дефицитом этого вида топлива в Европе. Европейские страны ежемесячно импортируют около 3 млн тонн дизтоплива и преимущественно с Ближнего Востока.

«После эмбарго на российский импорт именно ближневосточные поставки стали одними из тех, которые заменили российские. И соответственно сегодня, когда там проблема, это сразу же ударило по ценам. Поэтому видим, что они растут гораздо быстрее», — пояснил он.