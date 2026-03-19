Эксперт предупреждает: дизель в Украине может взлететь до 90 гривен

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 марта 2026, 14:40 Читати українською

Эксперт предупреждает: дизель в Украине может взлететь до 90 гривен

Уже на следующей неделе водители могут увидеть цену в 90 грн за литр дизельного топлива на табло украинских АЗС. Причина такого резкого скачка — зависимость Европы от импорта с Ближнего Востока. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Уже на следующей неделе водители могут увидеть цену в 90 грн за литр дизельного топлива на табло украинских АЗС.

Что будет с ценами

Стоимость дизтоплива на лондонской бирже ICE превысила 1300 долларов за тонну. Это влияет на себестоимость дизеля на украинской границе: около 80 грн за литр, отметил эксперт. «С границы его нужно довезти, например, до Киева. Это еще 2 гривны. Затем плюс расходы, плюс налоги, плюс какая-то прибыль. Поэтому, я думаю, что за неделю цена может подняться до 90 гривен», — сказал Куюн, добавив, что ситуация может меняться в зависимости от событий на Ближнем Востоке.

По словам эксперта, такой стремительный рост цен на дизель связан, прежде всего, с дефицитом этого вида топлива в Европе. Европейские страны ежемесячно импортируют около 3 млн тонн дизтоплива и преимущественно с Ближнего Востока.

«После эмбарго на российский импорт именно ближневосточные поставки стали одними из тех, которые заменили российские. И соответственно сегодня, когда там проблема, это сразу же ударило по ценам. Поэтому видим, что они растут гораздо быстрее», — пояснил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

Андрій М***к
Андрій М***к
19 марта 2026, 16:05
Ікспєрди
Новости по теме
Все новости
