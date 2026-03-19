Продажи iPhone в Китае выросли на 23% несмотря на спад на рынке смартфонов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 марта 2026, 15:22 Читати українською

Продажи iPhone в Китае выросли на 23% несмотря на спад на рынке смартфонов

Пока общий рынок смартфонов в Китае демонстрирует негативную динамику, компания Apple сумела показать поразительный рост. За первые девять недель 2026 продажи iPhone в Поднебесной подскочили на 23%, что позволило американскому гиганту укрепить позиции, пока конкуренты на базе Android вынуждены повышать цены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Counterpoint.

Фото: freepik

Общий китайский рынок смартфонов за период с января по начало марта 2026 года сократился на 4% в годовом исчислении. Даже правительственные субсидии, введенные в начале года, не смогли оживить вялый потребительский спрос.

Секрет успеха Apple

Рост Apple обусловлен несколькими стратегическими факторами:

  • Агрессивный маркетинг: популярность iPhone поддержала значительные скидки на платформах электронной коммерции.
  • Государственная поддержка: базовая модель iPhone 17 попала под действие государственных программ субсидирования, что сделало ее более доступной для широкой общественности.
  • Контроль затрат: благодаря жесткому контролю над цепочкой поставки Apple лучше конкурентов защищена от резкого удорожания чипов памяти. Пока другие производители переводят эти расходы на покупателей, Apple удерживает цены на прежнем уровне.

«Apple вряд ли пойдет по пути повышения цен. В свою очередь, компания берет часть давления на маржу на себя, используя ситуацию для потенциального расширения своей доли рынка», — отмечают аналитики Counterpoint.

Android-производители под давлением дефицита

Китайские бренды оказались в затруднительном положении из-за роста стоимости комплектующих. Компании OPPO и Vivo уже объявили о повышении цен на некоторые существующие модели, которое вступает в силу в этом месяце. Этот шаг рассматривается как попытка проверить ответ потребителей перед запуском смартфонов следующего поколения.

В то же время, Huawei может оказаться в выигрышной позиции. Ориентация компании на внутренних поставщиков, обычно предлагающих более низкие цены, чем международные производители памяти, создает для нее «финансовую подушку». Ожидается, что Huawei использует это преимущество для агрессивного увлечения доли в сегменте смартфонов низкого и среднего ценового уровня.

Прогноз на 2026 год

Аналитики ожидают, что давление на китайский рынок будет сохраняться с марта по май. Определенное облегчение прогнозируют только в начале июня, когда стартует традиционный торговый фестиваль «618» — одна из крупнейших онлайн-распродаж в Китае (типа «Черной пятницы»), сопровождающаяся волной промоакций и высокой активностью покупателей.

Однако глобальная проблема — дефицит и высокая стоимость памяти — по прогнозам будет продолжаться в течение всего 2026 года. Это заставит производителей смартфонов делать сложный выбор между контролем затрат, защитой доходности и выполнением планов по отгрузке продукции.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами