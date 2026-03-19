Продажи iPhone в Китае выросли на 23% несмотря на спад на рынке смартфонов

Пока общий рынок смартфонов в Китае демонстрирует негативную динамику, компания Apple сумела показать поразительный рост. За первые девять недель 2026 продажи iPhone в Поднебесной подскочили на 23%, что позволило американскому гиганту укрепить позиции, пока конкуренты на базе Android вынуждены повышать цены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Counterpoint.

Общий китайский рынок смартфонов за период с января по начало марта 2026 года сократился на 4% в годовом исчислении. Даже правительственные субсидии, введенные в начале года, не смогли оживить вялый потребительский спрос.

Секрет успеха Apple

Рост Apple обусловлен несколькими стратегическими факторами:

Агрессивный маркетинг: популярность iPhone поддержала значительные скидки на платформах электронной коммерции.

Государственная поддержка: базовая модель iPhone 17 попала под действие государственных программ субсидирования, что сделало ее более доступной для широкой общественности.

Контроль затрат: благодаря жесткому контролю над цепочкой поставки Apple лучше конкурентов защищена от резкого удорожания чипов памяти. Пока другие производители переводят эти расходы на покупателей, Apple удерживает цены на прежнем уровне.

«Apple вряд ли пойдет по пути повышения цен. В свою очередь, компания берет часть давления на маржу на себя, используя ситуацию для потенциального расширения своей доли рынка», — отмечают аналитики Counterpoint.

Android-производители под давлением дефицита

Китайские бренды оказались в затруднительном положении из-за роста стоимости комплектующих. Компании OPPO и Vivo уже объявили о повышении цен на некоторые существующие модели, которое вступает в силу в этом месяце. Этот шаг рассматривается как попытка проверить ответ потребителей перед запуском смартфонов следующего поколения.

В то же время, Huawei может оказаться в выигрышной позиции. Ориентация компании на внутренних поставщиков, обычно предлагающих более низкие цены, чем международные производители памяти, создает для нее «финансовую подушку». Ожидается, что Huawei использует это преимущество для агрессивного увлечения доли в сегменте смартфонов низкого и среднего ценового уровня.

Прогноз на 2026 год

Аналитики ожидают, что давление на китайский рынок будет сохраняться с марта по май. Определенное облегчение прогнозируют только в начале июня, когда стартует традиционный торговый фестиваль «618» — одна из крупнейших онлайн-распродаж в Китае (типа «Черной пятницы»), сопровождающаяся волной промоакций и высокой активностью покупателей.

Однако глобальная проблема — дефицит и высокая стоимость памяти — по прогнозам будет продолжаться в течение всего 2026 года. Это заставит производителей смартфонов делать сложный выбор между контролем затрат, защитой доходности и выполнением планов по отгрузке продукции.