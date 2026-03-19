Прибыль Alibaba упала на 67%: китайский техногигант делает ставку на монетизацию ИИ

Финансовые результаты Alibaba Group Holding Ltd. за последний квартал разочаровали инвесторов: чистая прибыль компании рухнула, а рост выручки почти остановился. Это подчеркивает критическую потребность лидера китайской электронной коммерции быстрее превращать свои дорогостоящие разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в реальные деньги, сообщает Bloomberg.

За три месяца, завершившиеся в декабре 2025 года, продажи компании выросли всего на 2% — до 284,8 млрд юаней ($41,3 млрд), что не оправдало ожиданий аналитиков. В то же время чистая прибыль упала на потрясающие 67%. Это самый плохой показатель компании с начала 2024 года.

Главными причинами падения стали огромные затраты на маркетинговые акции по борьбе с конкурентами и инвестиции в новые технологии. На фоне этих новостей акции Alibaba на бирже упали на 4%.

Новая стратегия

Чтобы компенсировать потери в основном бизнесе (электронной коммерции), где царит жестокая конкуренция, Alibaba начала масштабную реструктуризацию. Основная цель — выжать максимум прибыли из ИИ-портфеля:

Повышение цен: компания подняла стоимость облачных вычислений и хранения данных на сумму до 34%.

Новые сервисы: на этой неделе был запущен сервис агентского ИИ под названием Wukong для корпоративных клиентов.

Alibaba Token Hub: создано новое бизнес-подразделение под руководством гендиректора Эдди Ву, объединяющего все ИИ-активы. Название отсылает в «токены» — единиц вычисления в ИИ, по которым теперь будут тарифицировать пользователей.

Гонки вооружений: Китай против США

Alibaba считается фаворитом в китайской гонке за создание общего искусственного интеллекта (AGI). Компания действует агрессивнее всех местных конкурентов.

Alibaba обязалась вложить более $53 млрд в ИИ в течение нескольких лет. Это гораздо больше, чем у конкурентов внутри Китая, хотя и менее $650 млрд, которые планируют потратить американские техгиганты в 2026 году.

Облачное подразделение стало самым быстрорастущим бизнесом в группе Alibaba. Доход от продуктов, связанных с ИИ, демонстрирует трехзначный рост уже 10 кварталов подряд.

Конкуренция с Tencent

Несмотря на лидирующие позиции на рынке облачных технологий, Alibaba сталкивается с рядом серьезных вызовов.

Превосходство Tencent: новый тренд на агентский ИИ (в стиле OpenClaw) играет на руку Tencent. Благодаря экосистеме WeChat Tencent имеет доступ к колоссальным объемам данных пользователей и контроль над тысячами приложений.

Утрата ключевого разработчика: компанию неожиданно покинул Цзюньян Линь, главный разработчик моделей Qwen. Его выход вызвал волну вопросов в индустрии по поводу будущего передовых исследований Alibaba.

Расходы на привлечение клиентов: во время празднования Лунного Нового года Alibaba и его конкуренты (Tencent, ByteDance, Baidu) раздали миллиарды юаней в виде бонусов и скидок, чтобы привлечь пользователей к своим приложениям. Хотя использование модели Qwen оставалось высоким, такие акции существенно давят на бюджеты компаний.

Собственное железо и борьба за доставку

Гендиректор Эдди Ву планирует построить полный технологический стек — от программного обеспечения до «железа». Чиповое подразделение T-Head делает успехи в привлечении крупных клиентов, и Alibaba уже готовит его к отдельному листингу на бирже, чтобы сыграть в интересах инвесторов к альтернативам Nvidia.

В то же время компания продолжает изнуряющую ценовую войну в секторе быстрой доставки из Meituan и JD.com, которая продолжается уже больше года. В прошлом году Alibaba выделила 50 млрд. юаней субсидий, чтобы защитить свою долю рынка в этом сегменте.