В Украине запустили систему eFood: как будет работать и для кого

Кабмин принял постановление о запуске экспериментального проекта eFood — Единой государственной электронной системы в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Инициатива призвана кардинально изменить подход к предоставлению услуг в сфере и государственному контролю, сделав его прозрачным, цифровым и удобным для бизнеса и граждан. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

eFood — это о скорости, прозрачности и доверии

«Мы фактически строим новую архитектуру государственного контроля. eFood — это о скорости, прозрачности и доверии. Это о государстве, которое работает как сервис. Новый проект является частью системной реформы Госпродпотребслужбы, направленной на создание современной цифровой экосистемы, которая будет соответствовать европейским стандартам», — подчеркнул Глава Госпотребслужбы Сергей Ткачук.

Это больше, чем очередная ИТ-инициатива. Это попытка перезагрузить всю систему государственного контроля: скорее, прозрачнее, без лишней бюрократии.

Запуск системы eFood напрямую связан с международными обязательствами Украины. Реформа реализуется согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, а также ключевым регламентам Европейского Союза в сфере безопасности пищевых продуктов и официального контроля.

Речь идет не только о техническом обновлении, но и о полноценной интеграции в европейскую модель, где ключевым является прослеживаемость продукции, управление рисками и цифровой обмен данными.

Единая государственная электронная система будет включать:

Единый портал сервисов Госпродпотребслужбы — основная точка доступа ко всем услугам;

электронный кабинет пользователя — для взаимодействия бизнеса с государством;

электронную карту привлекательности регионов — аналитический инструмент для оценки экономического и инвестиционного потенциала;

мобильное приложение для инспекторов — для фото- и видеофиксации мероприятий государственного контроля;

карту оператора рынка — цифровой профиль предприятия;

eФуд — как базовая государственная электронная система в сфере безопасности пищевых продуктов;

другие информационные системы, реестры и модули, которые будут интегрироваться в единую среду.

В перспективе система объединит в 17 реестров и позволит предоставлять более 500 тысяч услуг ежегодно.

На старте система охватит 9 ключевых услуг — от регистрации мощностей до получения разрешений и подачи деклараций по кормам. Параллельно запускается Государственный реестр операторов рынка — ядро всей системы, объединяющее данные из нескольких существующих реестров.