Топ-5 регионов по продажам авто: где украинцы покупают больше всего

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Львовская, Днепропетровская и Одесская области. Эти региональные рынки обеспечили 61% февральских продаж новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

Сколько приобретено авто

За месяц в столице приобрели — 1429 новых авто;

В Киевской области — 454 ед.;

Во Львовской обл. — 265 ед.;

В Днепропетровской обл. — 258 ед;

В Одесской обл. — 241 ед.

Бестселлером месяца на этих рынках кроме Одесской области был кроссовер TOYOTA RAV-4. В Одесской области чаще покупали RENAULT Duster.