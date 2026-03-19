19 марта 2026, 13:14 Читати українською

Украина и Австралия на пути к отмене двойного налогообложения: Кабмин одобрил законопроект

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством Австралии об устранении двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избеганий и Протокола к ней». Также правительство приняло проект распоряжения о подаче документа на ратификации Верховной Радой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Почему это важно

Конвенция между Украиной и Австралией позволит избежать двойного налогообложения, сделает налоговые правила более предсказуемыми для бизнеса и будет способствовать развитию двустороннего экономического сотрудничества.

Конвенция определяет правила распределения прав налогообложения между Украиной и Австралией по доходам, получаемым резидентами одного государства из источников в другом государстве.

Также предусмотрено установление ограничения ставок налогообложения, в частности:

  • дивиденды — 5% (при условии владения не менее 10% капитала компании);
  • проценты — 5% для финансовых учреждений и 10% в других случаях;
  • роялти — 10%.

Кроме того, Конвенция предусматривает:

  • механизмы устранения двойного налогообложения;
  • обмен налоговой информацией между компетентными органами обоих государств;
  • процедуру взаимного согласования по урегулированию возможных налоговых споров.

Что дальше

Для того чтобы новые правила начали действовать, законопроект должен быть проголосован в Верховной Раде. После завершения всех внутригосударственных процедур в обеих странах и официального обмена сообщениями Конвенция и Протокол вступят в силу.

В Министерстве финансов ожидают, что этот шаг существенно улучшит инвестиционный климат, повысит прозрачность отношений с налоговыми органами и даст толчок активизации торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Австралией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
